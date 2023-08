Wegen "zahlreicher unfreundlicher Handlungen" hatte Moldau 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Nun hat ein Teil des Botschaftspersonals Chișinău verlassen.

Nach der Aufforderung der moldauischen Regierung an Russland, das Botschaftspersonal in Chișinău um 45 Personen zu verkleinern, haben mehrere russische Diplomaten und ihre Familien das Land verlassen. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Früheren Angaben zufolge sollen 25 Russen in der diplomatischen Vertretung bleiben.

Hintergrund sind mutmaßliche Abhöraktionen russischer Geheimdienstmitarbeiter in Moldau. Darüber hatten im Juli internationale Investigativmedien berichtet. Russland hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.