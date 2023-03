Mehr EU-Unterstützung für Republik Moldau gefordert

Europa-Abgeordnete fordern die EU auf, die Republik Moldau stärker zu unterstützen: und zwar bei der Bewältigung der Auswirkungen des Krieges in der benachbarten Ukraine und bei Versuchen, die EU-freundliche Regierung zu stürzen.

Moldau, das 2021 gemessen am Pro-Kopf-BIP an vierter Stelle der ärmsten Länder Europas stand, hat mit der Lebenshaltungskosten- und Energiekrise zu kämpfen, die durch Russlands Einmarsch in der Ukraine noch verschärft wurde.

Die jährliche Inflationsrate erreichte im Februar 25,9 Prozent und war damit dreimal so hoch wie in der Eurozone, was vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen ist. Das kleine Land mit drei Millionen Einwohnern versorgt sich hauptsächlich mit Gas und Öl, das vor dem Krieg fast vollständig von Russland geliefert wurde.

Die EU-freundliche Regierung von Präsident Maia Sandu reagierte auf Moskaus Aggression gegen Kiew mit einem Antrag auf Beitritt zur EU. Sie erhielt rasch den Status eines Beitrittskandidaten und wurde beauftragt, mit der Arbeit an neun wichtigen Reformen zu beginnen.

Brüssel hat außerdem seine Unterstützung mit separaten Finanzpaketen im Wert von über einer Milliarde Euro aufgestockt, darunter 250 Millionen Euro zur Überwindung der Energiekrise.

Beitrittsgespräche beginnen

Für den rumänischen Europaabgeordneten Siegfried Mureșan (EVP), der auch Vorsitzender der Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau ist, sollte die Hilfe der EU noch weiter gehen.

"Die Republik Moldau ist ein direkter Nachbar der EU und ein direkter Nachbar der Ukraine. Wir wären alle in der Europäischen Union viel schlechter dran, wenn Putin neben dem Diktator Lukaschenko in Weißrussland ein prorussisches Regime in der Republik Moldau hätte. Deshalb ist es wichtig, die pro-europäischen moldauischen Behörden zu unterstützen. Das ist gut für uns in Europa und auch gut und wichtig für die Ukraine", sagte er.

Er erwartet, dass Chișinău die Umsetzung der neun von Brüssel geforderten Reformen bis Ende des Jahres abschließt, und forderte die EU auf, "die EU-Beitrittsgespräche zu beginnen".

"Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein EU-Mitgliedstaat werden, müssen wir ihnen erstens finanziell helfen, damit die Regierung den schwachen Bevölkerungsgruppen helfen kann, die Situation mit den hohen Energiepreisen, der hohen Inflation und den hohen Energierechnungen zu überwinden" und dem Land helfen, seine Abhängigkeit von Russland zu verringern, sagte er gegenüber Euronews.

Dies geschah, nachdem die Europa-Abgeordneten diese Woche eine außenpolitische Debatte über Moldau mit dem EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung Oliver Várhelyi geführt hatten.

Die EU müsse Moldau aber auch gegen Versuche prorussischer Agenten unterstützen, das Land zu destabilisieren, sagte Mureșan.

Die Regierung hat Moskau und dem Kreml nahestehende Oligarchen beschuldigt, einen "hybriden Krieg" in Moldau zu führen, indem sie Proteste sponsern und Cyberangriffe durchführen, um die EU-freundliche Regierung zu stürzen und durch eine russlandfreundliche Regierung zu ersetzen.

Dies wird durch US-Geheimdienstinformationen gestützt, die letzte Woche vom Weißen Haus veröffentlicht wurden und in denen davor gewarnt wird, dass "russische Akteure, von denen einige derzeit Verbindungen zum russischen Geheimdienst unterhalten, versuchen, Proteste in Moldau zu inszenieren und als Grundlage für einen fabrizierten Aufstand gegen die moldauische Regierung zu nutzen".

Am Wochenende wurden mehrere Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, an einem pro-russischen Komplott zur Auslösung von Massenunruhen während der Proteste gegen die Regierung beteiligt gewesen zu sein.

Sanktionen gegen Oligarchen?

Der niederländische Europaabgeordnete Thijs Reuten (S&D) sagte Euronews, dass die Unterstützung der EU für Moldawien die Sicherheit abdecken sollte, auch durch eine zivile Mission.

"Ich habe auch gesagt, dass wir jetzt Sanktionen gegen diese Oligarchen in Betracht ziehen müssen, die sich eigentlich gar nicht im Land befinden, sondern außerhalb Moldaus, die aber aktiv an dieser Destabilisierung von innen heraus teilnehmen, indem sie den Aufstand geradezu fördern", sagte er.

"Sie (Moldau) haben sich für eine Bewerbung um die europäische Mitgliedschaft entschieden. Das ist eine mutige Entscheidung. Und wir müssen jetzt den gleichen Mut wie ihre europäischen Freunde zeigen und ihnen helfen, diese Situation zu überwinden, weil wir sonst mit einer Situation konfrontiert werden könnten, die wir nicht bewältigen können", fügte er hinzu.

In seiner Rede vor dem Plenum versuchte Várhelyi den Abgeordneten zu versichern, dass "Moldau weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda der Europäischen Union steht" und bezeichnete die Fortschritte, die das Land "trotz allen Drucks" auf seinem Weg in die EU bereits gemacht habe, als "bemerkenswert".

Er sagte auch, dass EU-Exporte Moldau derzeit bei der Cybersicherheit, dem Umgang mit hybriden Bedrohungen und der Bekämpfung von Desinformation unterstützen und dass eine Drehscheibe "zur Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit und des Grenzmanagements" eingerichtet worden sei.

Er fügte hinzu, dass eine mögliche zivile Mission der EU "zur weiteren Stärkung der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Republik Moldau" ebenfalls geprüft werde.