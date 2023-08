Märkte schon in Angst vor Javier Milei

In Argentinien sind die Preise gleich nach dem Sieg Mileis um 30 Prozent nach oben gegangen.

Nach dem überraschenden Erfolg von Javier Milei bei den Vorwahlen zur Präsidentenwahl in Argentinien, war die Reaktion der Märkte deutlich: sie haben Angst vor dem libertären Populisten.

Die Preise gingen gleich um 30 % in die Höhe. Lateinamerika-Experte Christopher Sabatini glaubt nicht, dass Milei die Wirtschaft Argentiniens retten wird:

"Die Frage ist, ob er oder irgendjemand die Wirtschaft in Argentinien wirklich korrigieren kann, es wird schwierig. Es gibt ein paar Lichtblicke, aber im Grunde sind da strukturelle Probleme. Beispielsweise machen die öffentlichen Ausgaben 40 % aller Ausgaben aus. Das bedeutet, dass Subventionen drastisch gekürzt werden müssten, wenn das Schuldenproblem und das Problem der Inflation angegangen werden soll."

In einem Land, das mit einer jährlichen Inflation von über 100 Prozent und wachsender Armut zu kämpfen hat, war die Abstimmung eine Wutreaktion auf die politische Klasse. Aber kommt es wirklich zu einem ideologischen Wandel in Argentinien?

Christopher Sabatini, Senior Research Fellow, Chatham House: "Ich glaube nicht, dass Mileis überraschender Sieg bei den Vorwahlen wirklich eine umfassende Verschiebung der argentinischen Wählerschaft nach rechts darstellt, wissen Sie, er bezeichnet sich selbst ja als eine Art Drogenlibertärer.“ „Der reduzierte Staat spiegelt die Grundwerte der Bevölkerung in Argentinien wider. Ich denke, dass Argentinien in seiner Ausrichtung nach wie vor ein sehr Mitte-Links-Land ist.“

Die Korruption und der Mangel an Erneuerung der politischen Klasse hatten Konsequenzen in der gesamten Region, in den Vereinigten Staaten, Brasilien und weiten Teilen Lateinamerikas.

Angesichts ihrer Unsicherheit suchen die Menschen nach extremen Alternativen.

Christopher Sabatini, Senior Research Fellow, Chatham House: "Man hat das Gefühl, dass keine politische Erneuerung stattgefunden hat, dass Politiker nicht rechenschaftspflichtig sind. Aber auch das Gefühl tiefgreifender wirtschaftlicher Unsicherheit. In Umfragen der Vanderbilt University gaben mehr als 80 % der Befragten in Lateinamerika an zu glauben, dass die Hälfte oder mehr ihrer Politiker korrupt waren. Wenn Menschen ihren Politikern und ihren Institutionen nicht vertrauen, suchen sie nach extremen Antworten außerhalb des Systems."