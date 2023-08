🔥 Im Nordosten von 🇬🇷 Griechenland musste ein Krankenhaus in einer dramatischen Rettungsaktion evakuiert werden. Auch der Waldbrand auf Teneriffa ist noch nicht unter Kontrolle.

Weil das Krankenhaus von den Flammen bedroht wurde, mussten in einer dramatischen Rettungsaktion im Nordosten von Griechenland - unweit der Grenze zur Türkei - die Patientinnen und Patienten evakuiert werden.

Auf dem Krankenhausgelände in Alexandoupoli hatte es in der Nacht Explosionen gegeben. Etwa einhundert Patientinnen und Patienten wurden vorübergehend auf einer Fähre untergebracht, einhundertvierundvierzig weitere in anderen Kliniken.

Angefacht durch eine weitere Hitzewelle und heftige Winde sind zu Beginn der Woche mehr als 50 neue Waldbrände ausgebrochen. Zwei Menschen kamen darin ums Leben. Bei einer Person handelt es sich mutmaßlich um einen Geflüchteten.

Im Juli waren auf der Ferieninsel Rhodos etwa 20.000 Touristinnen und Touristen wegen der Waldbrände - teilweise vom Strand übers Meer - evakuiert worden.

Schlimmster Brand auf Teneriffa weiterhin außer Kontrolle

Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa ist ein enormer Waldbrand weiterhin nicht unter Kontrolle.

Mehr als 15.000 Hektar sind bereits verbrannt, 12.000 Personen mussten auf der Kanareninsel evakuiert werden.