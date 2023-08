Risse und Schlupflöcher: Was fehlt den westlichen Russland-Sanktionen?

Der Westen hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängt. Doch das System weist einige auffällige Lücken auf, die es Russland ermöglicht, weiterhin ein Vermögen zu verdienen.

Nachdem russische Truppen im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert waren, verhängte der Westen eine beispiellose Reihe von Sanktionen gegen Russland - in einem Ausmaß wie seit des Kalten Krieges nicht mehr.

In einer Studie der Yale University vom Juli 2022 hieß es, dass die Sanktionen, die sich gegen eine Reihe von Branchen und Handelszweigen richteten, die russische Wirtschaft "katastrophal verkrüppeln" würden, wobei der Zusammenbruch des Rubels und die Massenflucht westlicher Unternehmen genannt wurden.

Die russische Wirtschaft hat sich seither jedoch als widerstandsfähig erwiesen. DasBIP des Landes - ein Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit, der den Gesamtwert der von einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen misst - wird laut einer Reuters-Umfrage in diesem Jahr um 0,7 % steigen, während andere europäische Volkswirtschaften stottern und stagnieren.

Es gibt viele Gründe für Russlands wirtschaftliche Robustheit. Einige vermuten jedoch, dass eine Erklärung darin besteht, dass die Sanktionen zu viele blinde Flecken, Schlupflöcher und Risse haben, die ihre Fähigkeit einschränken, Russland dort zu treffen, wo es weh tut.

Die Fastfood-Kette McDonalds ist von den Sanktionen betroffen

"Es gibt viele Lücken im bestehenden Sanktionssystem", sagt Tom Keatinge, Direktor des Zentrums für Finanzkriminalität und Sicherheitsstudien am Royal United Services Insitute, gegenüber Euronews. Als erstes hebt er das "Finanzsystem" hervor, in dem "Bankkanäle für Geschäfte mit Russland" im Westen offen bleiben.

Während diese angeblich dazu dienen, Energieimporte zu bezahlen, die in einigen Fällen immer noch erlaubt sind, sagt Keatinge, dass die Transaktionen "sehr schwer zu kontrollieren" sind, was darauf hindeutet, dass sich hinter den Zahlungen für Öl und Gas der Kauf von anderen Gütern verbergen könnte, wie z.B. militärische High-Tech-Güter.

"Für eine Bank kann es schwierig sein, wirklich zu erkennen, mit welchem Geschäft eine Zahlung verbunden ist", erklärt Keatinge. "Offen gesagt, ist es überfällig, diese verbleibenden Kanäle zu schließen.

Das Gleiche gelte für Unternehmen, die in anderen, eher humanitär ausgerichteten Sektoren tätig sind, wie etwa in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, so Keatinge weiter. "Es besteht immer das Risiko, dass eine Charge von Medikamenten oder Ähnlichem, die exportiert wird, als Deckmantel für etwas weniger Harmloses dienen könnte. Ich bin nicht dagegen, humanitäre Schlupflöcher zuzulassen, wenn sie anerkannt und angemessen überwacht werden", so Keatinge.

Russlands Kriegsmaschinerie finanzieren

Eine weitere Lücke besteht nach Ansicht des Analysten darin, dass viele bestimmte Branchen sanktionsfrei bleiben.

Diamanten sind ein solches Beispiel. Obwohl die USA und Großbritannien Beschränkungen verhängt haben, lässt die Europäische Union (EU) die Edelsteine immer wieder von ihrer Russland-Sanktionsliste aus, mittlerweile bereits zum elften Mal. Dies ermöglicht dem größten Diamantenproduzenten der Welt weiterhin Zugang zu einem seiner wichtigsten Märkte.

"Die Regierungen kämpfen darum, herauszufinden, wie sie diese Schlupflöcher auf eine Art und Weise schließen können, die ihre eigenen Taschen nicht zu sehr belastet", erklärt Keatinge gegenüber Euronews und deutet an, dass der Wunsch Belgiens, seine Diamantenindustrie zu schützen, dazu beiträgt, die langsame Anwendung von Sanktionen auf die Diamantenindustrie zu erklären.

Dennoch warnt er, dass Sanktionen ein komplexes Thema sind. Obwohl es viele "unangenehme" Handelsgeschäfte gibt, stellt Keatinge fest, dass es sehr schwierig ist, diese zu unterbinden, wie zum Beispiel den laufenden Handel mit Kernbrennstoffen.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete im August, dass Moskau mit dem Verkauf von Kernbrennstoffen an die USA und Europa, die vollständig von russischen Produkten abhängig sind, Hunderte von Millionen Euro einnimmt.

Die Nichtverhängung von Sanktionen gegen einige andere Waren, wie etwa Medikamente für die russische Zivilbevölkerung, sei ebenfalls "absolut sinnvoll", da dies ein "riesiges Propaganda-Eigentor" für den Westen darstellen könnte, so Keatinge weiter.

Grundlegend für diese Frage sind Argumente über die Funktionsweise von Sanktionen und ihren letztendlichen Zweck - unabhängig davon, gegen was sie gerichtet sind oder nicht.

"Es ist falsch, zu behaupten, Sanktionen seien eine Alles-oder-Nichts-Sache", betont Keatinge. "Es stimmt natürlich nicht, dass man alles und überall sanktionieren muss, damit sie Wirkung zeigen", erklärt er, "es wurden viele Beschränkungen eingeführt. Aber das System hat trotzdem Risse, durch die Geld und Handel wie Wasser durchdringen können. Wir müssen die Zahl der Risse so weit wie möglich begrenzen - und anerkennen, dass sie, wenn sie existieren, wesentliche Lücken in unserer Verteidigung hinterlassen -, aber das untergräbt das Sanktionssystem nicht völlig, sie haben eindeutig eine Wirkung."

Es ist ein Wirtschaftskrieg

Mark Harrison, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Warwick, begrüßt zwar die Prüfung der Frage, was bei den westlichen Sanktionen fehle, meint aber, das "Wichtigste" sei, dass es sie überhaupt gebe.

"Der eigentliche Zweck der wirtschaftlichen Kriegsführung besteht darin, die Kosten für den Gegner zu erhöhen, indem man ihn zu Anpassungen zwingt", sagt er gegenüber Euronews. Es sei nicht möglich, die russische Wirtschaft abzuschotten. "Aber was wir tun können, ist, es für Russland immer teurer zu machen, seine Verbindungen mit dem Rest der Welt aufrechtzuerhalten. Moderne Volkswirtschaften sind sehr schwierige Ziele. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, sie anzugreifen. Es bedeutet, dass die Länder Realismus und Geduld brauchen", so Harrison.

Russlands wertvolle Einnahmen aus fossilen Brennstoffen - von denen seine Wirtschaft abhängt - sind nach Angaben der Internationalen Energieagentur im Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel zurückgegangen.

Ein letztes Problem der westlichen Sanktionen, das die Experten ansprechen, ist, dass Drittländer nicht erfasst werden. Das bedeutet, dass andere Staaten mit einer eher ambivalenten Haltung zum Ukraine-Krieg, wie die Türkei, Kasachstan und Indien, als Zwischenhändler fungieren können, wenn sanktionierte Waren über ihr Territorium nach oder aus Russland gelangen - und so die Sanktionen umgehen.

"Viele in Europa haben die Tatsache übersehen, dass das Ziel der Sanktionen nicht ist, dass Russland nicht einfach dasitzt und 'okay' sagt", erklärt Keatinge, "es strukturiert sich um und organisiert sich neu."

Einem Bericht von Euronews vom Mai zufolge hat Indien seine Käufe von russischem Rohöl erhöht, das angeblich als raffiniertes Produkt verkauft wird, um Moskau zu helfen, die Sanktionen zu umgehen.

Neu-Delhi hat sich verteidigt und behauptet, es könne nicht für teurere Energieimporte aus Ländern außerhalb Russlands zahlen, in denen Millionen Menschen in Armut leben.

"Wenn man den Handel auf einer Route blockiert, findet er einfach einen anderen Weg", erklärt Harrison und verweist auf ein historisches Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg, als Exporte einfach durch neutrale europäische Länder umgeleitet wurden, nachdem Großbritannien eine Seeblockade gegen Deutschland verhängt hatte.

Einige Länder haben einen schlechten Ruf, wenn es um Sanktionen geht".

Selbst unter den westlichen Verbündeten der Ukraine, so Keatinge, fehle es den Sanktionen an "Konsistenz". Einige Länder kauften Erdölprodukte aktiver als andere, und einige russische Banken könnten immer noch das SWIFT-Zahlungssystem nutzen.

"Das macht die Sanktionen nicht zum Gespött, aber es erschwert die Gewissheit, dass die Restriktionen ordnungsgemäß verhängt werden", sagte er Euronews.

Ungarn, das von dem Rechtspopulisten Viktor Orban regiert wird, ist dafür bekannt, dass es weiterhin russische Energie importiert, während andere befürchten, dass Österreich von der Sanktionsmüdigkeit erfasst wird, wobei eine politische Partei im Oktober vergangenen Jahres sagte, dass die Beschränkungen einem Referendum unterzogen werden sollten.

"Sanktionen sind ein politisches Instrument", so Keatinge gegenüber Euronews. "Wenn die Führung eines Landes keine starken Botschaften zu Sanktionen aussendet, warum sollte die Industrie dann das Bedürfnis haben, sich daran zu halten?

Die EU hat im Juli signalisiert, dass ihre Sanktionen gegen Russland im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut werden, wobei der Block versucht, Lücken zu flicken und neue Schlupflöcher zu schließen, sobald sie entstehen. Dies könnte sich auch auf die Bestrafung von Ländern erstrecken, die Russland unterstützen, obwohl dies nicht sicher ist.

"Es ist ein Zermürbungskrieg", sagt Harrison, "indem wir Russland kostspielige Umgehungen aufzwingen und seine Ressourcen strapazieren, schwächen wir das Land sowohl zu Hause als auch auf dem Schlachtfeld. Das ist der Punkt. Das ist der Zweck dieser Aktion."