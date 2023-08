Migranten sagen, wie werden in Tunesien ohne Wasser in der Wüste ausgesetzt

Von Euronews

2023 wird wahrscheinlich ein Rekord-Jahr ankommender Migranten werden. Die Schwelle von 100.000 wurde vor wenigen Tagen überschritten.

Nach einer kurzen Unterbrechung von nur wenigen Tagen sind wieder mehr Migranten auf der Insel Lampedusa angekommen. Über 500 landeten an einem Tag hier an. Und wie so oft in letzter Zeit, wenn die Ankünfte stark steigen, ist das Aufnahmezentrum des italienischen Roten Kreuzes völlig überfüllt.

Doch die Leiterin des Zentrum, Francesca Basile, erklärt, man hätte noch nie Probleme gehabt, auch viele Ankünfte zu bewältigen. Die Transfers an andere Standorte würden täglich stattfinden, sodass man ein gutes Gleichgewicht zwischen Ankünften und Abgängen herzustellen könne, sagt sie. Im dem Zentrum arbeiten etwa 120 Personen, Angestellt und Freiwillige.

Wenn sie Lampedusa verlassen haben, werden die Migranten auf ganz Italien verteilt. Dieses Jahr sind über 12.000 unbegleitete Minderjährige angekommen. Viele aus Subsahara-Afrika, die aus Tunesien fliehen. Emma Conti von der Organisation Mediterranean Hope (FCEI) sagt, dass die Menschen oft eine schlimme Zeit in Tunesien verbracht haben.

"Sie erzählen uns von den Misshandlungen, die sie in Tunesien erlitten haben, bevor sie das Mittelmeer überquerten. Sie sagen, dass sie kurz vor der Ausreise aus dem Land misshandelt wurden", so Emma Conti.

"Viele von ihnen erzählten uns, dass sie in das Wüstengebiet nahe der Grenze zu Libyen gebracht und dort ohne Wasser und Nahrung zurückgelassen wurden."

Die Europäische Union und Tunesien haben vor kurzem ein Memorandum unterzeichnet, in dem sich das nordafrikanische Land verpflichtet, die Migrationsströme zu stoppen, im Gegenzug für mehr als 100 Millionen Euro.

Aber jüngsten Zahlen zufolge und vielleicht entgegen der Hoffnung der italienische Regierung seit der Unterzeichnung des Abkommens vor fünf Wochen, zeigt sich keine Wirkung. Es gab keinen Abschreckungseffekt, die Zahl der Ankünfte ist im Vergleich zu dem Zeitraum vor der Unterzeichnung des Memorandums gestiegen.