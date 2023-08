Panik auf Urlaubsinsel: Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert Bali

Von euronews

Einheimische und Touristen stürmten panisch ins Freie. Die Sorge vor einem dem Beben folgenden Tsunami blieben zunächst unbegründet.

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 auf der Richterskala und zwei kräftige Nachbeben haben die indonesische Urlaubsinsel Bali und andere Landesteile erschüttert.

Das Beben sorgte für Panik unter Einheimischen und Touristen. Zunächst gab es keine Berichte über Tote oder Verletzte. Die Sorge vor einem dem Beben folgenden Tsunami blieb vorerst unbegründet.

Das Epizentrum der Erdstöße lag rund 180 Kilometer nordöstlich der Insel Lombok und in einer Tiefe von mehr als 500 Metern, so das geologische Institut US-Geological Survey. Das zuständige indonesische Institut gab die Stärke des ersten Bebens mit 7,4 an, die der Nachbeben mit 5,4, und 5,6.