Russisch-nordkoreanischer Gipfel: USA gehen von baldigem Treffen zwischen Kim und Putin aus

Die Vereinigten Staaten gehen davon, dass es bald zu einem persönlichen Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kommen wird.

Als möglicher Ort des Treffens wird die russische Hafenstadt Wladiwostok genannt, die nur rund 690 Kilometer Luftlinie von der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang entfernt liegt.

Die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen den beiden Ländern schreiten voran, heißt es in einer Stellungnahme des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Zuletzt gab es 2019 (in Wladiwostok) ein Treffen zwischen Kim und Putin. In Bezug auf eine Neuauflage hält sich Kremlsprecher Dmitri Peskow bedeckt.

„Nein, wir haben Ihnen in dieser Angelegenheit nichts zu sagen", so Peskow.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu reiste im Juli nach Pjöngjang - Angaben aus Moskau zufolge, um die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder zu stärken.

Alexander Gabujew von Carnegie Moskau meint: „Wir wissen, dass Russland mit Nordkorea Handel treibt. Nordkorea ist zweifellos ein heikles Thema für die Sicherheit in Nordostasien und für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Und das ist der Punkt, an dem Russland Nordkorea wirklich stützen will, um den Vereinigten Staaten mehr Schwierigkeiten zu bereiten."

Die Vereinigten Staaten forderten Nordkorea auf, Verhandlungen über Waffenlieferungen an Russland einzustellen. Nordkorea könnte im Gegenzug Lebensmittel und U-Boot-Technologie erhalten. Der russische Verteidigungsminister Schoigu deutete an, die beiden Länder könnten gemeinsame Militärmanöver abhalten.