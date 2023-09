G20-Gipfel: Biden - mit negativem Coronatest - nach Neu-Delhi aufgebrochen

Von Euronews mit dpa, AP, AFP

Der US-amerikanische Präsident wird am G20-Gipfel teilnehmen. Vor dem Gipfel stehen Gespräch mit Indiens Premierminister Modi auf der Agenda.

US-Präsident Joe Biden ist zum G20-Gipfel in Indien aufgebrochen. Das Flugzeug des Präsidenten startete am Donnerstagabend (Ortszeit) am Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Zuvor wurde Biden den vierten Tag in Folge negativ auf das Coronavirus getestet. Bei seiner Ehefrau Jill Biden war Anfang der Woche eine Infektion festgestellt worden.

Der G20-Gipfel findet am Wochenende in Neu-Delhi statt. Vor dem Gipfel trifft Biden den indischen Premierminister Narendra Modi. Beim Gespräch dürfte es vor allem um die Themen Klimawandel und den Ukraine-Krieg gehen.

Weder der chinesische Präsident Xi Jinping noch Russlands Staatspräsident Wladimir Putin werden am Gipfel teilnehmen. Putin wird nach Kremlangaben auch nicht per Video teilnehmen. Der russische Außenminister Segrej Lawrow werde für Moskau die komplette Arbeit während des Gipfels bestreiten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.

China wird in Neu-Delhi von Ministerpräsident Li Qiang vertreten, teilte das Außenamt in Peking am Montag mit.