Ticket für Venedig: Lagunenstadt nimmt bald 5 Euro Eintritt

Von euronews mit dpa

Wie im Museum: Venedig kostet künftig Eintritt. Für Kurzbesucher nur - und auch nur zu bestimmten Terminen. Dennoch ist die Aufregung groß. Fragt sich, ob das etwas bringt.

Venedig will eine neue Abgabe für Touristen erheben, die lediglich für einen Tag in die Lagunenstadt kommen. Im Frühling kommenden Jahres soll eine 30-tägige Testphase starten. Reisende müssen dann vor ihrer Ankunft fünf Euro über eine Online-Buchungsplattform zahlen.

WERBUNG

Gebühr gegen Folgen des Massentourismus

Mit der Gebühr soll verhindert werden, dass der Massentourismus in der norditalienischen Lagunenstadt noch mehr Schäden anrichtet. Für andere Top-Reiseziele rund um die Welt gibt es ähnliche Pläne.

Von der Sonderabgabe ausgenommen bleiben Touristen, die übernachten und Personen, die für die Arbeit nach Venedig pendeln.

Die mehr als fünf Millionen Touristen pro Jahr bringen Venedig viel Geld in die Kassen, bereiten aber seit langer Zeit schon auch große Probleme. Die Altstadt mit dem Markusplatz, der Rialtobrücke und den vielen Kanälen hat inzwischen nicht einmal mehr 50 000 ständige Einwohner. An manchen Tagen in der Hauptsaison sind mehr als doppelt so viele Touristen zu Gast. In den engen Gassen ist dann kaum noch ein Durchkommen. Insbesondere Kreuzfahrt-Touristen stehen in der Kritik.

"Kein Museum" - Proteste von Einwohnern

Deshalb gibt es schon lange Überlegungen, für die Altstadt Eintritt zu verlangen - wie für ein Museum. Die Pläne sind allerdings in Venedig umstritten. Im Gemeinderat gab es nochmals heftige Debatten. Die Sitzung dauerte acht Stunden, bis weit in den Abend hinein. Etwa 200 Gegner der Neuregelung protestierten mit Slogans wie "Wir wollen nicht, dass Venedig ein Museum wird". Es gab auch Rufe wie "Vergogna" ("Schande").

Code aufs Handy

Schließlich setzte Bürgermeister Luigi Brugnaro mit seinem Rechtsbündnis die Pläne aber durch. Strafen bis zu 300 Euro Geplant ist nun, dass sich Tagesbesucher übers Internet einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden müssen. Kontrolliert werden soll insbesondere am Bahnhof und an den Anlegestellen der Boote. Wer in der Altstadt ohne "Venedig-Ticket" erwischt wird, soll zwischen 50 und 300 Euro Strafe zahlen müssen. Für Übernachtungsgäste, die ohnehin Kurtaxe zahlen, sowie für Pendler gilt die Regelung nicht. Ausgenommen sind auch Kinder unter 14 Jahren.