Netanjahu: "Bürger Israels, wir sind im Krieg"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Samstag nach massiven Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel von einem "Krieg" gesprochen.

Der bewaffnete Arm der palästinensischen Hamas hat vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft, am Boden und von See angegriffen. Im Süden Israels wurde eine 60-jährige Frau getötet und 15 weitere Personen wurden verletzt, wie Magen David Adom, das israelische Pendant zum Roten Kreuz, mitteilte. Israel wurde offiziell in Kriegsbereitschaft versetzt.

Als eine Reaktion auf den Angriff mit mehr als 2000 Raketen, die Hamas sprach sogar von 5000 Geschossen, bombardierten israelische Kampfflugzeuge den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen am Mittelmeer, wie ein Sprecher der Armee mitteilte.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe auf Israel scharf verurteilt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb er: "Meine Gedanken sind bei allen Opfern" Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Die Hamas sprach von einer «Militäroperation» gegen Israel. Sie habe beschlossen, israelischen Verbrechen - wie er es nannte - ein Ende zu setzen, sagte Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.