Gazprom verzeichnet größten Verlust seit Jahrzehnten

Ein Mann besucht am Mittwoch, 14. September 2022, eine Ausstellung auf dem St. Petersburger Internationalen Gasforum in St. Petersburg, Russland, mit einem Logo des russischen Gasmonopols Gazprom. - Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved