Drei Tage nach den Angriffen der Hamas auf Israel gab es in Frankreich, wo die größte jüdische Gemeinde Europas lebt, zahlreiche Solidaritätsbekundungen in Paris und anderen französischen Städten.

In der Hauptstadt versammelten sich rund 16.000 Menschen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Einwohner:innen von Paris. Die Atmosphäre war ernst, die Gesichter bestürzt.

Zeichen gegen Gewalt

Auch Regierungsmitglieder und bekannte Persönlichkeiten, etwa der ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni, schlossen sich der Kundgebung an.

Einige Männer trugen die Kippa, viele der Teilnehmer kamen mit Familie oder Freunden, um ein Zeichen zu setzen und Unterstützung zu bekunden für derjenigen, die in den vergangenen 50 Stunden in Israel angegriffen wurden.

Vielen war es auch wichtig, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, gegen einen, wie sie es nannten, unverhältnismäßigen Terrorakt.

"Was passiert ist, ähnelt der Shoa"

Eine Frau mittleren Alters: "Das betrifft nicht nur Israel und das jüdische Volk, es ist ein Angriff auf die westliche Welt, auf den Säkularismus und auf die Werte, die uns allen wichtig sind."

Ein junger Mann: "Wir fühlen Trauer, Hass, wir fühlen uns verloren. Wir haben den Eindruck, dass unser Recht zu existieren - als jüdisches Volk, als Staat - in Frage gestellt wird.

Was passiert ist, ähnelt der Shoah. Sie kommen in ihr AHus, greifen Sie an und halten Sie fest, ohne Konsequenzen mehrere Stunden lang."

Eine ältere Frau: "Ich bin nicht jüdischer Abstammung, aber ich denke, es ist sehr wichtig, sich gegen Terrorismus im Allgemeinen zu stellen, gegen Gewalt - woher auch immer sie kommen mag, denn sie ist keine Lösung."

Eine junges Mädchen: "Es sind dieselben Terroristen, die das Bataclan angegriffen haben, die die Anschläge von Nizza und vom 11. September verübt haben."

Pro-Palästina-Kundgebung am Dienstag?

An diesem Dienstag soll eine propalästinensische Kundgebung stattfinden. Noch ist ist unklar, ob die französischen Behörden dies genehmigen werden oder nicht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt, nichts rechtfertige, nichts erkläre den Angriff der Hamas auf Israel.

Am Abend erstrahlte der Eiffelturm in den israelischen Nationalfarben, auch ein Davidstern wurd auf das das Pariser Wahrzeichen projiziert.