Fake News und gefälschte Videos zu Israel und Gaza: The Cube deckt auf

Sogar Elon Musk ruft dazu auf, keine Fake News zu verbreiten, doch wie immer im Krieg sind die Falschinformationen zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas zahlreich.

Nachdem die militante palästinensische Gruppe Hamas am Samstag einen beispiellosen Angriff auf Israel gestartet hat, sind die Plattformen der sozialen Medien zu wichtigen Instrumenten geworden, um den Konflikt zu verfolgen

Aber die Flut an Falschinformationen ist so groß, dass wir beschlossen haben, einige der am häufigsten verbreiteten irreführenden Bilder aus Israel und Gaza zu entlarven.

Videos und Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet werden, zeigen das Grauen vor Ort, einschließlich eines Angriffs auf ein Musikfestival, bei dem israelische Rettungskräfte 260 Menschen tot aufgefunden haben wollen... Israel hat mit tödlichen Angriffen auf den Gazastreifen zurückgeschlagen

Beide Parteien haben die sozialen Medien genutzt, um einen Informationskrieg zu führen, mit zahlreichen Beiträgen und Behauptungen, die eigentlich irreführend sind.

Ein israelischer Angriff in Gaza? NEIN!

Das erste Video haben wir von einem Zuschauer erhalten. Es behauptet, einen israelischen Angriff auf Gaza zu zeigen.

Nach einer umgekehrten Bildsuche fanden wir heraus, dass das Video in Algerien gedreht wurde, kurz nachdem der Fußballverein Belouizdad offiziell zum Sieger der Meisterschaftssaison erklärt wurde. Und das sind keine Explosionen, sondern ein Feuerwerk.

Wir haben Videos gefunden, die dem viralen Video aus dem Juli 2023 sehr ähnlich sind. Wir haben ein weiteres Video aus dem Jahr 2020 gefunden, das ähnliche Szenen in Algerien zeigt, WENN derselbe Fußballverein gewonnen hat, was darauf hindeutet, dass dies eine übliche Art für Fußballfans ist, den Sieg ihres Vereins zu feiern.

Joe Biden und die 8 Milliarden Dollar für Israel

Eine weitere falsche Behauptung, die bereits tausendfach geteilt wurde, ist, dass die US-Regierung am Wochenende angeblich ein Paket von mehr als 8 Milliarden Dollar für Israel genehmigt hat.

Das virale Dokument, das auf X veröffentlicht wurde, ist jedoch verändert worden. Das ursprüngliche Memorandum wurde im Juli 2023 veröffentlicht und enthielt 400 Millionen Dollar an Hilfe für die Ukraine, die von US-Präsident Joe Biden genehmigt worden waren.

Für 2023 hat der Kongress 3,8 Milliarden Dollar für Israel bewilligt, wie aus einem Bericht des Congressional Research Service hervorgeht, über den NBC News berichtet hat.

Gefechte nicht in Israel - sondern in Mexiko

Dieses Video behauptet fälschlicherweise, es zeige ein Feuergefecht zwischen israelischen Streitkräften und Hamas-Kämpfern.

Eine umgekehrte Bildsuche ergab, dass das Video 2017 im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas gedreht wurde.

Der YouTube-Videotitel erklärt, der Clip zeige eine Schießerei zwischen Polizeibeamten und Drogenkartellen.

Elon Musk in der Kritik

Falschlinformationen sind derzeit auf der Plattform X so weit verbreitet, dass sogar ihr Chef Elon Musk am Sonntag die Nutzer aufforderte, sich an die Fakten zu halten. Kritiker machen den Milliardär für die Ausbreitung von Fake News auf der Plattform verantwortlich und behaupten, dass seine Kürzungen bei den Moderationsteams der Seite es nicht vertrauenswürdigen Konten ermöglicht hätten, sich immer weiter auszubreiten.