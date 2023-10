Israel oder Palästina: Weltweite Solidaritätskundgebungen

Von Euronews mit AP

Seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas hat es in den USA erneut pro-palästinensische und pro-israelische Kundgebungen gegeben. In Chicago zeigten sich Demonstrant:innen solidarisch mit der palästinensischen Bevölkerung.

Große Demonstrationen für Israel hatte es in zahlreichen Städten in den USA gegeben. Dort wurden die Angriffe der Hamas verurteilt und mehr Unterstützung für Israel gefordert.

Auch in Südamerika gingen Menschen nach den Ereignissen des Wochenendes im Nahen Osten auf die Straße. In der chilenischen Hauptstadt Santiago gedachten Hunderte der Opfer in Israel, in anderen Teilen des Kontinents fanden pro-palästinensische Kundgebungen statt.