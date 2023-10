Frankreich: Lehrkraft in Arras erstochen

Von euronews mit AFP

In einer Schule in der nordfranzösischen Stadt Arras ist eine Lehrkraft erstochen worden. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.

WERBUNG

An einem Gymnasium in der nordfranzösischen Stadt Arras ist eine Lehrkraft erstochen worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Bei ihnen handelt es sich um einen Sicherheitsmann, der nach mehreren Messerstichen in Lebensgefahr schwebt und eine Lehrkraft, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Von den Schülerinnen und Schülern wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Gymnasiasten und das Personal des Gymnasiums mussten zunächst in der Schule bleiben.

Augenzeugen zufolge soll der mit einem Messer bewaffnete Täter vor seinem Angriff "Allah Akbar" gerufen haben.

Bei ihm handelt es sich um einen 18-Jährigen Russen mit tschetschenischen Wurzeln. Er wurde von der Polizei getötet.

Das Ereignis ruft in Frankreich Erinnerungen an die Ermordung des Lehrers Samuel Paty wach, der am 16. Oktober 2020 in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) enthauptet wurde, etwa zehn Tage nachdem er seinen Schüler:innen während des Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Dem Élysée-Palast zufolge wird Präsident Emmanuel Macron dem Tatort einem Besuch abstatten.