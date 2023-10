Panik vor Bettwanzen oder bedbugs im Kino: Im falschen Film?

Von Jordi Chambon

Von allen Orten, in denen Bettwanzen alias #bedbugs 🛏🦟zuletzt aufgetaucht sind, machen besonders die französischen Kinos Schlagzeilen. Doch was steckt hinter der Angst, im Kino einer Bettwanze zu begegnen?

"Sie sind schon da! Ihr seid die nächsten!"

Diese Paraphrase von Dr. Danny Kaufman aus Don Siegels berühmtem Film "Invasion of the Body Snatchers" (1956) veranschaulicht die herrschende Paranoia. Denn in Frankreich geht die Panik um. Eine fast allgegenwärtige Panik, die uns überall verfolgt, in der U-Bahn, im Bus oder im Kino. Eine Panik, die man nicht mehr loswird und die dann genau so aussieht wie das, was sie verursacht: die Bettwanze.

Die Bettwanze ist ein winziges, blutsaugendes Insekt. Mit ihren kleinen Beinen ist sie eine Sprinterin, keine Marathonläuferin: Auf kurzen Strecken ist sie gefürchtet! Dennoch reist sie gern, indem sie sich in unsere Klamotten und Taschen einschleicht. Da sie sich ernähren will, muss sie in die Wohnung eines Menschen eindringen. Dort vermehrt sie sich (ein ausgewachsenes Weibchen legt täglich zwischen 5 und 10 Eier) und versteckt sich in jeder Ecke und jeder Ritze. Sie übertragen zwar keine Krankheiten, aber ihre Anwesenheit kann zu ernsthaften psychologischen Problemen führen.

Und unter all den Orten, die von dem Insekt befallen sind, machen in Frankreich vor allem die Kinos Schlagzeilen - sowohl in den Medien als auch in den sozialen Netzwerken. Welches Ausmaß hat die kollektive Psychose um Bettwanzen angenommen? Wie hat sich die Krise auf die Besucherzahlen in den Kinos ausgewirkt?

Ein Horrorfilm ...

Obwohl die Bettwanze den gesamten öffentlichen Raum erobert zu haben scheint, war es interessanterweise das Kino, in dem am meisten Panik entstand. Mitte August begannen mehrere Internetnutzer, in sozialen Netzwerken über Bettwanzen im UGC Bercy, einem Kino im 12. Arrondissement von Paris, zu berichten.

Eine 53-jährige Zuschauerin aus Paris stellte zu Hause fest, dass sie gebissen worden war, wie sie mit Fotos belegte. Danach wurden rund zehn Kinosäle in ganz Paris an den Pranger gestellt, bis der Schädling schließlich überall gesichtet wurde. Inzwischen gibt es zahlreiche Berichte über Bettwanzen in mehreren Großstädten. Was für viele ein Grund zur Sorge war, entwickelte sich zu einer Massenpsychose.

Zahlreiche Menschen in sozialen Netzwerken verbreiten die Nachricht. "GESUNDHEITSALARM: Eine Bettwanze wurde gestern in einem Pariser Kino gesichtet", titelt ein Nachrichtenkonto auf X (früher Twitter). "Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe Angst vor Bettwanzen", klagte eine andere Nutzerin.

Die Medien greifen die Story auf. So veröffentlicht Le Figaro am 1. September 2023 einen Artikel mit der Überschrift "Mehrere Pariser Kinos von Bettwanzen befallen", während RTL zehn Tage später die Schlagzeile "Paris: Bettwanzen in den Kinos?" veröffentlicht. Der Skandal überquert den Atlantik, CNN titelt am 2. Oktober 2023: "France is battling a bedbug outbreak which is sweeping Paris" oder "Frankreich kämpft gegen eine Bettwanzeninvasion, die Paris verwüstet". Die ganze Welt blickt auf ein befallenes und verängstigtes Land. Doch ist es das wirklich?

... oder Komödie?

Die offizielle Website des Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) in Paris präsentiert Zahlen, die nichts Gutes verheißen: Von 15,91 Millionen Kinobesuchen im August 2023 sank die Zahl der Kinobesucher:innen auf 8,78 Millionen im September 2023. Ein drastischer Rückgang also, der jedoch von Fachleuten relativiert wird.

Das sagt der Kinobetreiber

Pierre Barthélémy, Direktor des Kinos Pathé Bellecour in Lyon, zufolge ist der Rückgang der Besucherzahlen ein traditionelles Phänomen des Monats September, das auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: Zunächst einmal auf das Wetter, denn es ist besonders heiß und viele, die ins Kino gehen könnten, ziehen Aktivitäten im Freien vor.

Zweitens sind die Filme, die gezeigt werden, weniger attraktiv für das Publikum, da der September zwischen Superlativen wie Barbie und Oppenheimer im Sommer und großen Blockbustern wie The MarvelS liegt. Laut Kinobetreiber Barthélémy ist die allgemeine Panik über Bettwanzen eine "...Psychose und eine Hypermediatisierung eines aktuellen Ereignisses". Er hat nicht festgestellt, dass sich das Verhalten der Kinobesucher geändert hat, obwohl sich einige nach den Bettwanzen erkundigt haben. "Wir haben über die sozialen Netzwerke einige Fragen zur Situation des Kinos erhalten. Nein, wir haben keine Bettwanzen und ja, wie alle Kinos führen wir präventive Maßnahmen durch!".

Mehrere Firmen von verschiedenen Dienstleistern sind monatlich in den Sälen des Kinos Pathé Bellecour im Einsatz und werden ohnehin sofort kontaktiert, wenn Schädlinge entdeckt werden. Pierre Barthélémy gibt sich beruhigt, was die Zukunft der Branche angeht. "Die Zuschauer sind neugierig auf die Filme, die neu herauskommen. Das Kino ist nicht tot, es gibt noch jede Menge zu tun!", erklärt er erfreut.

Das sagen die Kinobesucher:innen

Die Kinobesucher:innen scheinen die Ansicht von Kinoleiter Barthélémy zu teilen, wie aus den Ergebnissen unserer Mikroumfrage hervorgeht. In einer Stichprobe von 30 Befragten gaben 74% an, dass sie von der Panik vor Bettwanzen nicht betroffen seien. 63% waren der Meinung, dass sie nicht weniger ins Kino gingen als zuvor, und 100% (!) gaben an, dass die Regelmäßigkeit ihrer Kinobesuche durch die Gerüchte über Bettwanzen überhaupt nicht beeinträchtigt worden sei.

Absurd ist jedoch, dass auf die Frage "Glauben Sie, dass andere Leute wegen der Bettwanzen weniger ins Kino gehen?" antworteten 68% der Befragten mit "Ja"! Wir befinden uns also in einer Situation, in der niemand in Panik gerät, aber dennoch jeder davon überzeugt ist, dass ... alle in Panik geraten.

Das sagt der Schädlingsbekämpfer

Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass es keine Zunahme von Bettwanzen gibt. Laut Aymeric Bouxom, Geschäftsführer der Schädlingsbekämpfungsfirma Game Over in Lyon, "gibt es natürlich mehr Bettwanzen als früher, aber das geht schon seit 8 Jahren so, das ist nichts Neues!". Seiner Meinung nach sind die klimatischen Bedingungen sowie die Inflation, die es vielen unmöglich macht, wirksame Vernichtungsmittel zu bezahlen, die Ursache für den Anstieg der Zahl der Bettwanzen. Als Schädlingsbekämpfer bemerkt Bouxom die Auswirkungen der herrschenden Paranoia sehr wohl. "Seit einigen Wochen bekomme ich fünf- bis sechsmal so viele Anrufe wie früher. Aber ich greife nicht immer ein, weil es meistens nicht nötig ist. Es herrscht eine regelrechte Panik, die nicht gerechtfertigt ist". Bouxom erzählt eine Anekdote aus seinem Alltag, in der ein panischer Kunde behauptete, er habe mehrere hundert Bettwanzen. Wanzen, die sich als der Profi in Schutzkleidung intervenieren wollte als etwas anderes herausstellten, denn es waren... Ameisen.

Die Befragungen zeigen, dass die Panik vor Bettwanzen eher eine kollektive Psychose als eine Gesundheitsgefahr ist. Das sehr reale Problem der Verbreitung von Bettwanzen in französischen Haushalten stellt nach wie vor zwar eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. Was das Kino betrifft, so können wir jedenfalls weiterhin mit relativ gutem Gewissen Filme anschauen: Denn dort ist die Angst viel eher auf der Leinwand als auf unserem Sitz.