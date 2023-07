Barbenheimer: Historisches Wochenende für "Barbie" an den Kinokassen

Barbie ist in den USA und Kanada der bisher erfolgreichste Film des Jahres und auf dem besten Weg, der erfolgreichste Film des Jahres 2023 zu werden. Gemeinsam locken "Barbie" und "Oppenheimer" Filmliebhaber nach einem Einbruch der Besucherzahlen während der Covid-Pandemie wieder in die Kinosäle.

Das Phänomen Barbenheimer hat das Kino vielleicht gerade gerettet, mit dem vierterfolgreichsten Gesamtwochenende in der Geschichte der Kinokassen.

Was als Wettbewerb zwischen zwei sehr unterschiedlichen ästhetischen Gegensätzen begann, hat sich als Kassenschlager erwiesen, denn die beiden Filme, die beide am Freitag, dem 21. Juli, in die Kinos kamen, sorgten am vergangenen Wochenende für Rekordbesucherzahlen.

Mehr noch, Greta Gerwigs Barbie und Christopher Nolans Oppenheimer übertrafen die Prognosen bei weitem und gaben dem schwächelnden Kinogeschäft vor dem Hintergrund der Streiks von Autoren und Schauspielern in den USA neue Hoffnung.

Barbie von Warner Bros. setzte sich mit gewaltigen $155 Mio. (ca. €104 Mio.) an den nordamerikanischen Kinokassen an die Spitze und übertraf damit The Super Mario Bros. Movie (sowie alle Marvel-Filme in diesem Jahr) als größtes Eröffnungswochenende des Jahres und als größtes Eröffnungswochenende für einen Film, der auf einem Spielzeug basiert - und Barbie übertraf auch Transformers: Dark of the Moon ' mit $115,9 Mio.

Außerdem brach der Streifen den Rekord für einen Film unter weiblicher Regie am ersten Wochenende und übertraf damit Captain Marvel (153,4 Mio. $). Ferner war es das größte Einspielergebnis im Inland für Greta Gerwig als Regisseurin, das größte Einspielergebnis für Margot Robbie und das größte Einspielergebnis für Ryan Gosling.

Universals Oppenheimer übertraf ebenfalls die Erwartungen und spielte in den USA und Kanada 80,5 Mio. $ (ca. 72 Mio. €) ein, was die Erwartungen verdoppelte und Regisseur Nolans dritthöchstes Eröffnungswochenende aller Zeiten sowohl weltweit als auch im Inland nach The Dark Knight Rises und The Dark Knight markierte. Es ist einer der besten Starts für ein biografisches Drama mit Altersfreigabe und das größte globale Eröffnungswochenende aller Zeiten, das sogar Bohemian Rhapsody übertrifft.

Es ist auch das erste Mal, dass ein Film mehr als $100 Mio. und ein anderer Film mehr als $80 Mio. am selben Wochenende einspielte. Am Ende wird es wahrscheinlich das viertgrößte Einspielwochenende aller Zeiten werden, mit über 300 Millionen Dollar in den Kassen der gesamten Branche.

"Es ist einfach eine freudige Zeit in der Welt. Dies ist in vielerlei Hinsicht Geschichtschreibung", sagte Jeff Goldstein, Präsident des Inlandsvertriebs von Warner Bros. "Ich denke, diese Marketingkampagne ist eine für die Ewigkeit, über die die Leute für immer sprechen werden."

"Die 'Barbenheimer'-Sache war ein echter Schub für beide Filme", sagte Goldstein. "Es ist ein krönender Erfolg für uns alle."

Internationale Zahlen und Tom Cruises Albtraum

Szene aus dem Spielfilm Barbie Warner Bros. Pictures

International spielte Barbie $182 Mio. (ca. €164 Mio.) in 69 Ländern ein und sorgte für ein globales Wochenende von $337 Mio. (ca. €304 Mio.). Oppenheimer spielte $93,7 Mio. (ca. €84,5 Mio.) in 78 Ländern ein und lag damit vor Barbie in Indien mit einem Gesamteinspiel von $174,2 Mio. (ca. €157 Mio.) weltweit.

In Großbritannien verzeichnete "Vue International" nach dem Kinostart beider Filme das umsatzstärkste Wochenende seit vier Jahren. Die konkurrierende Kette Odeon meldete am Donnerstag, dass sie mehr als 200 000 Karten im Vorverkauf abgesetzt hat.

Hauptleidtragender war der enttäuschende Film Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, der am zweiten Wochenende um 64 Prozent einbrach. Überschattet vom Barbenheimer-Glanz und dem Verlust der IMAX-Leinwände an Oppenheimer spielte der Tom-Cruise-Film $19,5 Mio. (ca. €17,6 Mio.) ein und brachte es im Inland auf $118,8 Mio. (ca. €107 Mio.).

Die Streiks gehen weiter

Barbie und Oppenheimer überzeugen an den Kinokassen in den USA Chris Pizzello/AP

Dies war das Comeback-Wochenende, von dem Hollywood seit der Pandemie geträumt hat. Es gab große Eröffnungen und Erfolge - Spider-Man: No Way Home von 2022, Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water - aber die Tatsache, dass zwei Filme gleichzeitig erfolgreich sind, ist bemerkenswert.

Doch im Hintergrund bahnt sich eine Katastrophe an, da sich die Hollywood-Studios weiterhin mit streikenden Schauspielern und Autoren um faire Arbeitsverträge streiten.

Barbie und Oppenheimer waren die letzten Filme im Jahr 2023, die eine große, weltweite Pressetour erhielten. Beide nutzten jeden noch so kleinen Moment mit ihren Filmstars. Oppenheimer verschob sogar seine Londoner Premiere um eine Stunde, da der Verleih wusste, dass Emily Blunt, Matt Damon und Cillian Murphy früher los mussten, um sich symbolisch den Streikposten anzuschließen, als der Film begann.

Ohne Filmstars, die für ihre Produkte werben, haben die Studios begonnen, einige Herbst- und Jahresendfilme zu verschieben, darunter das hochkarätige Tennisdrama Challengers von Zendaya, das dieses Jahr das Filmfestival von Venedig eröffnen sollte, und Dune Part 2, ebenfalls mit Zendaya in der Hauptrolle.

Der Ansturm auf die Kinokassen hält an, und der Barbenheimer-Wahn dürfte in den kommenden Wochen weitere Rekorde brechen.