80. Jahrestag: Rom erinnert an die Deportation von mehr als 1000 Juden

In Rom wurde an die Deportation von mehr als 1000 Juden ins Konzentrationslager Auschwitz vor 80 Jahren erinnert - Copyright Roberto Monaldo/LaPresse

Von Euronews mit dpa, AP

Am 16. Oktober 1943 führte die SS eine Razzia in Roms jüdischem Ghetto durch. In deren Folge wurden mehr als 1000 Menschen nach Auschwitz deportiert. Nur 16 kehrten zurück.