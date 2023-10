"Schaufensterpuppe" entlarvt: Polizei stellt Dieb in Warschau

Von Euronews mit EBU

Als Schaufensterpuppe versuchte ein Dieb in Polen, unentdeckt zu bleiben.

Ein Mann in Polen muss sich wegen Einbruchs und Diebstahls vor Gericht verantworten. Der 22-Jährige hatte sich einem Bekleidungsgeschäft in Warschau unbeweglich neben die Schaufensterpuppen gestellt und Ladenschluss abgewartet, bevor er verschiedene Gegenstände eines Schmuckstandes entwendete. Er wurde anschließend vom Sicherheitspersonal entdeckt.

Dem Mann werden zwei weitere Fälle zur Last gelegt. So soll er spät in einem Restaurant in einem anderen Einkaufszentrum gegessen und auf dessen Schließung gewartet haben.

Laut Polizei ging er dann in ein Bekleidungsgeschäft und "tauschte seine Kleidung gegen neue aus", bevor er für eine weitere Mahlzeit in das Restaurant zurückkehrte.

Überwachungskameras hielten jedoch seine Tat fest: es zeigt den Mann, wie er unter den teilweise geöffneten Rolläden des Bekleidungsgeschäfts hindurchschlüpfte.

Beim dritten Vorfall war der Mann laut einem Polizeisprecher bis nach Ladenschluss im Geschäft und wartete einen günstigen Moment ab, um "Geld aus mehreren Kassen" zu stehlen.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft.