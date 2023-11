Kultur Review: Wie HBO das Fernsehen veränderte

8. November 1972:HBO geht an den Start. Home Box Office, ist ein US-amerikanischer Fernsehprogrammanbieter mit Sitz in New York City. Das 1972 gegründete Unternehmen ist im Besitz von Warner Bros. Discovery und gilt wirtschaftlich, technisch und künstlerisch als Pionier des Kabelfernsehens.

Schaut man sich die Fernsehberichterstattung von Euronews an, stellt man ein unverhältnismäßig großes Interesse an der Produktion eines Senders fest. Von Denkanstößen zu "The Last of Us" bis hin zu unserem überschwänglichen Lob für "Succession" - HBO hat die Gespräche dominiert, wenn es um Qualitätsfernsehen ging.

Heute vor 51 Jahren hat sich die Welt des Fernsehens für immer verändert. Als HBO ins Leben gerufen wurde, galt das Fernsehen als die dem Film unterlegene Kunstform.

Filmstars, die früher eine Serie als unter ihrem Niveau angesehen hätten, strömen jetzt zu den Tentpole-Shows, um die Möglichkeit zu haben, bei hochbudgetierten dramatischen Geschichten mitzuspielen, die nicht mehr so oft für die Leinwand produziert werden.

Es handelt sich um eine massive Marktverschiebung, und wenn man sich die Sendungen ansieht, die für diesen Gesinnungswandel verantwortlich sind, ist HBO nie weit weg.

Fast alle großen Namen der TV-Serien sind HBO-Produkte. Die Sopranos", "The Wire", "Sex and the City", "Game of Thrones" und "Succession" sind nur die Spitze des Eisbergs des Senders.

Am 8. November 1972 ging HBO in den USA mit nur 365 zahlenden Abonnenten an den Start. Die erste Übertragung war ein Eishockeyspiel, das NHL-Spiel zwischen den New York Rangers und den Vancouver Canucks, das live aus den Madison Square Gardens übertragen wurde.

Zu dieser Zeit gab es noch keine von HBO in Auftrag gegebenen Sendungen, aber neben Sport zeigte der Sender auch Filme. Nach dem Eishockeyspiel wurde 1971 der Paul-Newman-Film "Sometimes a Great Nation" gezeigt.

Das Abonnement für HBO kostete damals 6 Dollar (5,83 Euro) im Monat, und der Sender hatte Mühe, Abonnenten zu gewinnen.

Matthew Macfadyen and Sarah Snook in 'Succession'

Das sollte sich jedoch bald ändern. Als Vorreiter des Bezahlfernsehens musste HBO nur ein paar Jahre warten, bevor Klagen und der Druck anderer Unternehmen die Ausbreitung des Kabelfernsehens in den USA ermöglichten.

Die Zahl der Kabelfernsehnutzer stieg von 50.000 im Jahr 1974 auf 1,5 Millionen im Jahr 1978. Im Jahr 1977 machte HBO Gewinn und die Zukunft des Unternehmens schien gesichert.

1975 brachte HBO sein erstes Comedy-Special, "An Evening with Robert Klein", auf den Markt. Zusammen mit der Anthologie-Comedyserie "On Location" schuf HBO damit die Grundlage für ein bedeutendes Sprungbrett in der Karriere eines Comedians.

HBO wuchs weiter, und 1983 wurde beschlossen, dass der Sender mit der Programmierung von eigenem Material beginnen sollte. Originelle Fernsehfilme und Miniserien mit Budgets, die weit über denen herkömmlicher Fernsehsendungen lagen.

"Not Necessarily the News" debütierte 1983, eine satirische Nachrichtensendung, die der stilistische Großvater der heutigen "Last Week Tonight with John Oliver" ist.

Der erste im Alleingang produzierte Film des Senders war "The Terry Fox Story". Er wurde 1983 veröffentlicht und war der erste für das Kabelfernsehen produzierte Film überhaupt. Damit waren die Weichen gestellt, um HBO zu einem der einflussreichsten Fernsehsender der Geschichte zu machen.

The Sopranos

Dank seines Abonnementmodells musste HBO nie einen Kotau vor den Bedürfnissen der Werbekunden machen. Stattdessen hat sich das Unternehmen immer darauf konzentriert, qualitativ hochwertiges Fernsehen und Filme zu zeigen, die das Publikum ansprechen. Das klingt nachvollziehbar, nicht wahr? Mach Fernsehen, was die Zuschauer wollen, und sie werden kommen. Aber die Einstellung von HBO war schon immer ein Schritt voraus.

Jahrzehnte bevor Streaming-Plattformen auftauchten, um ihre Sendungen unabhängig zu produzieren, hat HBO herausgefunden, dass das Publikum prestigeträchtige, hochbudgetierte Sendungen will, die es wert sind, eingeschaltet zu werden.

Die dramatische und komödiantische Brillanz, die HBO zu liefern bereit war, während andere US-Sender vor dem Inhalt zurückschreckten, kam in den späten Neunzigern. "Oz", "Sex and the City" und "The Sopranos" wurden alle mit großem Erfolg ausgestrahlt.

Alle drei behandelten Themen, die für Erwachsene bestimmt waren, in einer Art und Weise, wie es andere Sender damals nicht wagten und oft immer noch nicht wagen.

Bella Ramsey, Storm Reid in 'The Last of Us'

Die Streaming-Anbieter übernehmen nun eine ähnliche interne Produktionsmethode, die HBO als Pionier eingeführt hat. Aber die schiere Bandbreite der Sendungen, die diese Streaming-Anbieter produzieren, bedeutet, dass die Qualität einfach nicht mithalten kann.

Der Beweis dafür ist der Emmy. HBO hat die Emmy-Verleihung seit den 90er Jahren dominiert. Aber erst bei der Emmy-Verleihung 2001 konnte der Sender mehr Nominierungen in den wichtigsten Kategorien verbuchen als jeder andere Sender.

Seit den 90er Jahren ist die Liste der Serien, die HBO produziert hat, fast endlos. Vom Fantasy-Epos "The House of the Dragon" über das Familiendrama "Succession" bis hin zur Komödie "The White Lotus" - HBO hat in Sachen Qualität nicht nachgelassen.