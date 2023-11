Karel Schwarzenberg ist tot: Trauer um Tschechiens Ex-Außenminister

Von Euronews

🖤 Tschechiens ehemaliger Außenminister Karel Schwarzenberg ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Sein besonderes Erscheinungsbild und seine Auftritte sind vielen in Erinnerung geblieben. An diesem Sonntag ist Tschechiens ehemaliger Außenminister Karel Schwarzenberg im Alter von 85 Jahren in Wien verstorben. Wegen Herz- und Nierenproblemen war er zuletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Österreich gebracht worden.

Nach der Samtenen Revolution war Schwarzenberg ab 1990 der Büroleiter von Vaclav Havel in der Prager Burg. Aufgestellt von den tschechischen Grünen wurde Karel Schwarzenberg 2007 (bis 2009) erstmals Außenminister und dann nochmals ab 2010.

Einen Teil seiner Kindheit hatte der Aristokrat in Salzburg verbracht, auch seine Mutter war in Österreich aufgewachsen.

Trauer in den sozialen Medien

In den sozialen Medien trauern viele um den ganz besonderen Politiker.

Viele erinnern sich an besondere Begegnungen. STANDARD-Journalist Thomas Mayer nennt Schwarzenberg einen "humorvollen tollen Erzähler".

Und viele loben den "großen Europäer" - wie der Vizepräsident des EU-Parlaments, ÖVP-Politiker Othmar Karas.