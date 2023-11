Ist die Hamas im Gazastreifen bald besiegt?

Israelische Streitkräfte berichten von einer Schwächung der Hamas in dem umkämpften Küstenstreifen.

Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) haben die israelischen Streitkräfte 10 von 24 Hamas-Bataillonen im Gazastreifen geschwächt.

Israels Streitkräfte (IDF) veröffentlichten einen Bericht, in dem sie darlegen, wie sie seit dem 7. Oktober daran arbeiten, Hamas-Aktivisten und -Kommandeure auf Feld- und Führungsebene auszuschalten.

Dem Bericht zufolge besteht die Hamas aus 30.000 Milizkämpfern im Gazastreifen, die in fünf regionale Brigaden, 24 Bataillone, unterteilt sind. Jedes Bataillon besteht aus mehreren Hochburgen und militärischen Außenposten.

Die IDF erklärten, ihre Bodentruppen kämpften in Gebieten mehrerer Bataillone und hätten fünf Anführer mit verschiedenen Funktionen in den Nachrichtendiensten, Anti-Panzer-Einheiten und Spezialkräften der Hamas getötet.