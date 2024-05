Erdogan begründet Handelsboykott gegen Israel

Die Türkei hat den Import und Export von Waren aus und für Israel eingestellt. Staatspräsident Erdogan will so Druck auf Tel Aviv ausüben, einem Waffenstillstand für den Gazastreifen zuzustimmen und umfangreichere Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung zu ermöglichen.

WERBUNG

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung, die Handelsbeziehungen zu Israel abzubrechen begründet. Das einzige Ziel der Türkei bei der Aussetzung des Handels mit Israel bestehe darin, Tel Aviv unter Druck zu setzen, einen Waffenstillstand bei seiner tödlichen Offensive im Gazastreifen zu erklären.

In einer Rede vor Mitgliedern der Vereinigung unabhängiger Industrieller und Unternehmer in Istanbul kritisierte Erdogan die westlichen Nationen für ihre bedingungslose Unterstützung der Regierung Benjamin Netanyahu und sagte, die Türkei werde zum Vorbild für andere Länder in der Region.

„Der gesamte Westen arbeitet für Israel. Sie alle arbeiten für Israel, insbesondere die Vereinigten Staaten. Durch die Mobilisierung all dieser Ressourcen wurden die armen, verarmten und mittellosen Menschen Palästinas leider durch israelische Bomben zum Tode verurteilt. Das konnten wir nicht länger ertragen und haben unsere Maßnahmen ergriffen", sagte Erdogan.

Zweite Phase im Handelskrieg

Die Entscheidung, alle Export- und Importgeschäfte mit Israel einzustellen, gab das türkische Handelsministerium am vergangenen Donnerstag bekannt. Das Ministerium bezeichnete den Schritt als „zweite Phase“ der Maßnahmen gegen Israel und fügte hinzu, dass die Schritte in Kraft bleiben würden, bis Israel „einen ununterbrochenen und ausreichenden Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza zulässt“.

Letzten Monat gab die Türkei – ein entschiedener Kritiker der israelischen Militäraktionen – bekannt, dass sie den Export von 54 Produkten nach Israel einschränkt, darunter Aluminium, Stahl, Baumaterial und chemische Düngemittel. Israel reagierte, indem es ebenfalls Handelshemmnisse ankündigte.

Erdogan rechnet damit, dass westliche Länder diese Maßnahme kritisieren werden, beharrt jedoch darauf, dass sein Ziel darin bestehe, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen und die Lieferung ausreichender humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Darüber hinaus forderte er Ruhe in der Region und brachte zum Ausdruck, dass die Türkei keine Feindseligkeit oder Konflikte mit irgendeinem Nachbarland anstrebe.

Die Aussetzung des Handels betrifft eine Handelsbeziehung, die früher ein Volumen von 9,5 Milliarden zwischen der Türkei und Israel ausmachte.

Sieben Monate Krieg fordern ihren Tribut

Unterdessen hat die israelische Offensive im Gazastreifen verheerende Folgen: Mindestens 34.622 Palästinenser wurden getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und 77.867 wurden seit dem 7. Oktober verletzt.

Auch die Infrastruktur des Gazastreifens hat erhebliche Schäden erlitten. 85 % der Bevölkerung sind aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten Binnenvertriebene.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermords beschuldigt, der im Januar eine einstweilige Anordnung erlassen hat, um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza sicherzustellen. Allerdings geht die Gewalt unvermindert weiter und die Hilfslieferungen reichen nach wie vor nicht aus, um die humanitäre Katastrophe zu bewältigen.