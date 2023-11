Einstürzendes Wohnhaus reist 84-Jährige in den Tod

Von euronews

Über die Zahl der Verletzten in der südrussischen Stadt Astrachan war zunächst unklar. Die Rettungsarbeiten dauerten zuletzt an.

WERBUNG

In der südrussischen Stadt Astrachan ist der Großteil eines füfnstöckigen Gebäudes eingestürzt. Rettungskräfte konnten danach die Leiche einer 84-jährigen Frau aus den Trümmern bergen. Die Rettungsarbeiten dauerten zunächst an.

Insgesamt seien 20 Wohnungen zerstört oder beschädigt worden, so die Behörden. Die Bewohner des Hauses seien in Unterkünfte gebracht worden.

Augenzeugen zufolge war wenige Stunden vor dem Zusammenbruch des Gebäudes ein großer Riss an der Fassage sichtbar geworden. Ermittler gaben an, größere, nicht genehmigte Umbauarbeiten in einer der Wohnungen könnten für den Einturz verantwortlich sein.