Von Euronews mit dpa, AFP, AP

Etwa 60 Verletzte aus Gaza sind nach Ankara in die Türkei ausgeflogen worden. Allerdings ist inzwischen von 13.000 Toten die Rede.

Die etwa 30 frühgeborenen Babies, die aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt evakuiert worden waren, sind nun nach Ägypten gebracht worden.

Die UNO und die WHO hatten die Evakuierung der Frühchen aus der Klinik - die Ärzte als "Todeszone" bezeichneten - organisiert. Zunächst waren die Babys am Sonntag in einem Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens behandelt worden.

Verwundete in die Türkei ausgeflogen

60 Verwundete - vor allem Frauen und Kinder - sind aus Gaza über Ägypten nach Ankara in der Türkei ausgeflogen worden. Mehr als 13.000 Menschen sind nach Angaben des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums in Gaza seit Beginn des Kriegs nach dem 7. Oktober 2023 ums Leben gekommen.

Die UNO hält die Zahlen zu den Toten und Verletzten für realistisch. Seit er Generalsekretär der UNO sei habe er kein derartiges Töten von Zivilisten erlebt, sagte Antonio Guterres.

Israel setzt seine Bodenoffensive fort und wollte zunächst keinem Waffenstillstand zustimmen. Die israelischen Militärs meinen, dass Hamas-Kämpfer Krankenhäuser als Tarnung ihrer Kommandozentralen benutzen.