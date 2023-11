Pro-palästinensische Ansichten in Schulen sollen laut Berichten unterdrückt werden und jüdische Schüler in einer "dunklen Zone der Depression" leben.

Amy* ist Lehrerin an einer Schule in London.

Wie an vielen anderen Schulen in Großbritannien kommt die Mehrheit der Schüler aus muslimischen oder arabischen Familien.

Die Sympathie für Palästina ist in ihrer Klasse angesichts des Krieges zwischen Israel und der Hamas groß.

Seit dem Ausbruch der Gewalt am 7. Oktober haben jüngere Schüler oft die palästinensische Flagge auf ihre Hände gemalt, sie in ihre Bücher gekritzelt oder Anstecker mit der palästinensischen Flagge an ihre Uniform geheftet, was sie als "kindliche Solidaritätsbekundung" bezeichnet.

"Sie sind wirklich zutiefst beunruhigt und besorgt über Palästina", sagte sie Euronews.

Anfangs, so Amy, habe die Schule den Schülern erlaubt, ihre Unterstützung für die Menschen in Gaza und im Westjordanland zum Ausdruck zu bringen.

Inzwischen hat die Schule jedoch begonnen, unter dem Vorwand von Verstößen gegen die Uniformvorschriften dagegen vorzugehen und droht den Kindern mit Strafen, wenn sie sich weigern. Auch das Personal wurde angewiesen, die Palästina-Anstecknadel nicht zu tragen.

"Es wird mit zweierlei Maß gemessen", behauptete sie und wies darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler ermutigt wurden, die Ukraine zu unterstützen, als Russland dort im Februar 2022 einmarschierte, und dass es dem Personal immer noch erlaubt ist, Symbole und Schilder für andere politische Anliegen wie LGBT+-Rechte oder die Black-Lives-Matter-Bewegung zu tragen.

"Es wird als unparteiisch dargestellt, aber in Wirklichkeit ist es zutiefst ideologisch".

Attrappe von toten palästinensischen Kindern, eingewickelt in blutverschmierte Decken, nach einem Freitagsgebet in Beirut, Libanon, Freitag, 17. November 2023. Foto: Hassan Ammar/Copyright 2023 AP

Nach den Vorschriften der Regierung sind Schulen in Großbritannien gesetzlich verpflichtet, die Förderung parteipolitischer Ansichten zu verbieten und Maßnahmen zu ergreifen, um eine ausgewogene Darstellung gegensätzlicher Ansichten zu politischen Themen zu gewährleisten.

In einem im Oktober herausgegebenen Ratschlag an die Schulen schrieb Bildungsministerin Gillian Keegan: "Wir wissen, dass junge Menschen ein starkes persönliches Interesse an diesen Themen haben können, was zu politischer Aktivität führen könnte."

Schulen und Colleges sollten sicherstellen, dass politische Äußerungen sensibel gehandhabt werden, d. h. dass sie nicht störend sind und keine Atmosphäre der Einschüchterung oder Angst für Gleichaltrige und Mitarbeiter schaffen.

Es entsteht eine "Entfremdung" zwischen Schüler und Lehrern. Die Jugendlichen fühlen sich oft "beleidigt", wenn sie aufgefordert werden, sich die Flagge von den Händen zu waschen, behauptete Amy, dass die Unparteilichkeitsregeln "dazu benutzt werden, die palästinensische Krise totzuschweigen und die Schüler daran zu hindern, eine Meinung zu einem Völkermord in Gaza zu haben."

Der Angriff der Hamas auf den Süden Israels war der Auslöser für den aktuellen Konflikt. Bei dem Hamas-Angriff wurden 1.400 Menschen getötet und mehrere hundert als Geiseln genommen wurden. Während 2022 nach Angaben der UNO das Jahr mit den meisten Todesopfern für die Palästinenser war, war das Jahr 2023 bereits im Begriff, diesen Rekord zu übertreffen, noch bevor Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens begann.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei den israelischen Vergeltungsmaßnahmen bisher mindestens 11.500 Menschen getötet, überwiegend Frauen und Kinder.

Lehrerin Amy stellte die Politik der Schule gegenüber dem Krieg zwischen Israel und der Hamas in den Kontext einer allgemeinen "Entpolitisierung" der Lehrer und einer Verlagerung des Schwerpunkts auf das Verhalten, anstatt kritisches Denken zu fördern.

"Wir sollten verschiedene Diskussionen über Themen im Zusammenhang mit dem Konflikt führen, z. B. darüber, dass Kritik an Israel nicht antisemitisch ist, dass es jüdische Friedensaktivisten in Israel gibt und dass man Kriegsverbrechen verstehen kann. Es gibt nicht viel Raum für die Kinder, um nachzudenken und neugierig zu sein", sagte sie Euronews.

Amy fügte hinzu, dass es sie "nervös mache, wie viel mehr Repressionen die Schulgemeinschaft ausgesetzt sein könnte, wenn sich die Situation [in Israel und Gaza] weiter verschlechtert."

Die Dinge könnten ein wenig "lebhaft werden"

Dennoch, so die Lehrerin, wehrten sich viele Schüler gegen die Politik der Schule, die zu einem "Ort der Rebellion" geworden sei.

"Die Dinge könnten ein bisschen lebhaft werden. Die Kinder werden wegen Dingen beschimpft, wegen denen sie früher nicht beschimpft wurden. Sie empfinden das als Ungerechtigkeit."

Das Blutvergießen hat auch für die jüdischen Schulen und Schüler Großbritanniens eine Reihe von Problemen aufgeworfen.

David Meyer, Geschäftsführer der Partnership for Jewish Schools, erklärte gegenüber Euronews, dass eine "bedeutende Herausforderung" die "Nervosität und das Unbehagen" unter den jüdischen Schülern sei, insbesondere in nicht-jüdischen Schulen.

Trauernde versammeln sich um die Leichen von Danielle Waldmann und ihrem Partner Noam Shai während ihrer Beerdigung in der nordisraelischen Stadt Kiryat Tivon am 12. Oktober 2 Ariel Schalit/Copyright 2023 AP

"Die Ungeheuerlichkeit des Anschlags in Israel, der Schock über das, was dort geschah, hat jeden Juden auf der ganzen Welt verunsichert", sagte er. "Dazu kam ein Tsunami von Antisemitismus."

Die Hassverbrechen gegen jüdische Menschen in London sind um 1.350 % gestiegen, wie die Metropolitan Police im Oktober mitteilte. Islamfeindliche Straftaten haben in der britischen Hauptstadt um 140 % zugenommen.

Sowohl jüdische als auch muslimische Gemeinden haben sich in der Vergangenheit darüber beklagt, dass sie sich von den Behörden nicht geschützt fühlen.

Sehr, sehr komplex

Auch das Wohlergehen der Schüler sei ein Thema, sagte Meyer, da die Kinder "absolut schrecklichen" Bildern des "Terroranschlags" der Hamas ausgesetzt seien.

"Wir sind sehr besorgt über die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder. Einige denken ständig an die Geiseln und machen sich Sorgen um sie. Wir versuchen, den Kindern zu helfen, die Dinge in ihrem Leben so einzuteilen, dass sie sich nicht ständig in dieser dunklen Zone der Depression befinden."

Nach Angaben der israelischen Behörden wurden etwa 240 Menschen von der Hamas als Geiseln genommen und nach Gaza gebracht, als diese Anfang Oktober den Süden Israels angriff. Einige wurden freigelassen, während die militante Palästinensergruppe behauptet, mehrere andere seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Das Schicksal der übrigen ist unbekannt.

In Anbetracht der zunehmenden "Unwissenheit" und "Fehlinformationen" im Zusammenhang mit dem Konflikt sagte Meyer, es sei wichtig, die Schüler aufzuklären, insbesondere über die "Gefahren der sozialen Medien".

Für ihn ist es "entscheidend, dass Kinder eine gut informierte und ausgewogene Bildung erhalten, damit sie verstehen, was wirklich vor sich geht".

Die "Geschichte Israels" und die "verschiedenen Narrative" und "Perspektiven" darin seien "sehr, sehr komplex".

"Wenn man in der Lage ist, Kinder in diesem Bereich zu unterrichten und sie den Unterschied zwischen offenen und ehrlichen Gesprächen, Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Ansichten verstehen zu lassen, ist es gesund, das anzuerkennen.

Als ein Hindernis nannte er die Tatsache, dass Schulen in England den Unterricht über den Nahen Osten, etwa über die Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts, blockieren.

Im November berichtete die Zeitung Observer, dass weniger als 2 % der GCSE-Geschichtsschüler in England 2020 ein Modul über den Nahen Osten belegt hatten, und Experten schätzen, dass dieses Thema derzeit nur an 27 Schulen in England unterrichtet wird.

Die Zeitung schrieb, die Schulen seien besorgt über "schlechte Publicity" oder hätten Angst, der Voreingenommenheit bezichtigt zu werden.

"Es ist absolut richtig, dass den Schülern verschiedene Narrative beigebracht werden müssen, damit sie versuchen, diese zu hinterfragen und vernünftige Lösungen zu finden", fügte Meyer hinzu.

*Der Name der Lehrerin wurde geändert, da sie nicht befugt war, direkt mit den Medien zu sprechen, und weil sie Auswirkungen auf ihren Arbeitsplatz befürchtete.