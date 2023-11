Von Euronews

Der finnische Ministerpräsident Orpo hat angekündigt, dass Finnland alle Grenzübergänge zu Russland schließt - bis auf einen.

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo hat die Schließung aller Grenzübergänge zu Russland bis auf einen einzigen Kontrollpunkt angekündigt.

Die Spannungen zwischen Helsinki und Moskau waren in den vergangenen Tagen eskaliert. Nicht nur Finnland, auch internationale Beobachtende gehen davon aus, dass Moskau seit Anfang November mehr und mehr Asylbewerber an die Grenze in der Nähe von St. Petersburg gebracht hat, um dort eine Migrationskrise auszulösen. Viele vergleichen die Lage mit der Krise an der polnisch-belarusischen Grenze im Jahr 2021.

Zunächst hatte Finnland nur einige Grenzposten geschlossen. Hintergrund ist auch die baldige Nato-Mitgliedschaft von Finnland, nachdem Schweden bereits der Verteidigungsallianz beigetreten ist.