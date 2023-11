Nach Tötung seiner Freundin: Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei

Die Mutter der getöteten Freundin glaubt nicht, dass Pistorius entlassen werden sollte.

Der 37-jährige südafrikanische Ex-Paralympics-Champion Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei. Am Freitag hat ein Gericht in Pretoria entschieden, dass er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen wird, und zwar ab dem 5. Januar, zehn Jahre nach dem Mord an seiner Freundin Reeva Steenkamp.

"Die Strafvollzugsbehörde bestätigt, dass Herr Oscar Leonard Carl Pistorius ab dem 5. Januar 2024 auf Bewährung freigelassen wird", erklärte die Gefängnisbehörde in einer Erklärung nach den Beratungen eines Ad-hoc-Ausschusses in einem Gefängnis in der Nähe von Pretoria, wo der Athlet inhaftiert ist.

Noch im vergangenen März hatte ein Justizausschuss geurteilt, dass Oscar Pistorius nicht vorzeitig aus der Haft freikommen solle.

Freundin für Einbrecher gehalten?

Der Sportstar mit den Beinprothesen hatte am Valentinstag 2013 seine Freundin durch Schüsse durch die Badezimmertür der gemeinsamen Wohnung getötet. Oscar Pistorius hatte erklärt, er habe nicht bemerkt, dass Reeva Steenkamp aus dem Bett aufgestanden sei - und er habe sie für einen Einbrecher gehalten.

Die Mutter der Getöteten fordert immer wieder, Pistorius müsse "reinen Tisch machen" und seine Schuld eingestehen.