Wintereinbruch: Schneestürme legen Schwarzmeerküste lahm

Ein plötzlicher Wintereinbruch hat die ukrainische Schwarzmeerküste lahmgelegt.

In Russland, auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine mussten fast zwei Millionen Menschen ohne Strom auskommen. Die Krim war am stärksten betroffen: Meterologen sprachen vom stärksten Sturm seit dem Beginn der Aufzeichnungen.

Auch der Süden Russlands und die teilweise besetzten Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson in der Ukraine waren von den extremen Wetterbedingungen betroffen.

Die Winde erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 144 Stundenkilometer - der Sturm sorgte für Überschwemmungen, riß Bäume um und legte Stromleitungen lahm, mehrere Regionen riefen den Notstand aus.

Die von Russland eingesetzte Regierung auf der Krim rief die Bevökerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Behörden und Schulen wurden geschlossen - auch im Verlauf des Montag sollen sie zu bleiben.

Im Aquarium in Sewastopol starben rund 800 exotische Fische und andere Meerestiere, nachdem der Raum, in dem sie sich befanden, überflutet worden war, wie der lokale Fernsehsender "Krim24" berichtete.

In Russland stoppte wurde am Sonntag die Verladung von Rohöl im Hafen von Noworossijsk aufgrund der "extrem ungünstigen Wetterbedingungen" gestoppt - Winde bis zu 86 Stundenkilometern und Wellen mit rund acht Metern Höhe.