Von Euronews mit AFP, AP, dpa

🇺🇦🇷🇺 An der Front in der Ukraine wird die Lage für die Soldaten durch den Wintereinbruch noch kritischer, aber einige Soldaten nehmen es mit Humor.

Der Generaldirektor der Atomenergiebehörde IAEO warnt vor Gefahren der Kernkraftwerke in der Ukraine durch die anhaltenden Kämpfe. Besonders in der Nähe des größten AKW Europas Saporischschja dauern die Gefechte an - und es gibt häufige Stromausfälle.

IAEO-Chef Rafael Grossi erklärte beim Besuch eines AKW in Frankreich zur Lage in der Ukraine: "Es drohen eine ganze Reihe von Gefahren, die sich vervielfachen und die uns wohl bis zum Ende des Konflikts begleiten werden. Durch unsere fortgesetzte Präsenz versuchen wir, die Gefahren ein wenig zu verringern, eine abschreckende Wirkung auf alle auszuüben und zu verhindern, dass das Elend dieses Krieges durch einen Unfall mit radioaktiver Verstrahlung noch verschlimmert wird."

Schnee an der Front

An der Front im Osten bei Bachmut und Kupiansk leiden die Soldaten unter dem Wintereinbruch und macht die Lage noch schwieriger.

Viele ukrainische Soldaten sind schon seit Monaten in Bunkern. Einige nehmen es mit Humor.

So sagt Roman: "Es ist sehr gemütlich. Ein echter Fünf-Sterne-Bunker".

Die Stadt Kupiansk wurde schon zwei Mal zerstört.

Vom Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte Bilder zeigen, wie russische Truppen Ziele im Osten des Ukraine beschießen und versuchen, dort Gebietsgewinne zu erzielen.