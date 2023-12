Von Euronews mit AP

Neun dieser Verdächtigen wird vorgeworfen, einer terroristischen Vereinigung anzugehören, deren Ziel die "gewaltsame Beseitigung der bestehenden staatlichen Ordnung in Deutschland" ist.

WERBUNG

Die deutsche Staatsanwaltschaft hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie gegen 27 Personen, darunter ein Mitglied des Hochadels und eine ehemalige rechtsextreme Gesetzgeberin, Anklage wegen Terrorismus erhoben hat, und zwar im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Komplott zum Sturz der Regierung, das vor einem Jahr durch eine Reihe von Verhaftungen ans Licht kam.

Am 11. Dezember wurde vor dem Landgericht Frankfurt Anklage gegen 10 Verdächtige erhoben, darunter die prominentesten Personen. Nach dem deutschen Rechtssystem muss das Gericht nun entscheiden, ob und wann der Fall vor Gericht verhandelt wird.

Neun dieser Verdächtigen, alle deutsche Staatsangehörige, werden beschuldigt, einer terroristischen Vereinigung anzugehören, die im Juli 2021 mit dem Ziel gegründet wurde, "die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen", so die Bundesanwaltschaft in einer Erklärung.

Die Angeklagten glaubten an ein "Konglomerat von Verschwörungsmythen", darunter die Reichsbürger- und QAnon-theorien, und seien davon überzeugt, dass Deutschland von einem so genannten "tiefen Staat" regiert werde, so die Staatsanwaltschaft.

Die Anhänger der Reichsbürger-Bewegung lehnen die deutsche Nachkriegsverfassung ab und haben zum Sturz der Regierung aufgerufen, während QAnon eine globale Verschwörungstheorie mit Wurzeln in den Vereinigten Staaten ist.

Den neun Verdächtigen wird auch die "Vorbereitung eines hochverräterischen Vorhabens" vorgeworfen.

Zu ihnen gehören Heinrich XIII. Prinz Reuss, den die Gruppe angeblich als provisorischen neuen Führer Deutschlands installieren wollte, Birgit Malsack-Winkemann, eine Richterin und ehemalige Gesetzgeberin der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, und ein Fallschirmjäger im Ruhestand.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft plante die Gruppe, das Parlamentsgebäude in Berlin zu stürmen und Abgeordnete zu verhaften. Sie wollte vor allem mit Russland als einem der alliierten Sieger des Zweiten Weltkriegs über eine Ordnung nach dem Putsch verhandeln.

Reuss habe 2022 versucht, russische Beamte zu kontaktieren, um deren Unterstützung für den Plan zu gewinnen, und es sei unklar, wie Russland darauf reagiert habe.

Eine russische Frau, die nur als Vitalia B. identifiziert wurde, wird beschuldigt, die terroristische Organisation unterstützt zu haben, unter anderem indem sie angeblich einen Kontakt zum russischen Konsulat in Leipzig hergestellt und Reuss dorthin begleitet hat.

Weitere 17 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe wurden in separaten Anklageschriften an Gerichten in Stuttgart und München angeklagt, so die Staatsanwaltschaft.

Die Behörden haben wiederholt davor gewarnt, dass Rechtsextremisten die größte Bedrohung für die innere Sicherheit in Deutschland darstellen. Diese Bedrohung wurde durch die Ermordung eines Regionalpolitikers und einen versuchten Anschlag auf eine Synagoge im Jahr 2019 unterstrichen. Ein Jahr später versuchten Rechtsextremisten, die an einer Demonstration gegen die Pandemie-Beschränkungen des Landes teilnahmen, erfolglos, das Parlamentsgebäude in Berlin zu stürmen.

In einem anderen Fall standen im Mai fünf Personen vor Gericht, weil eine Gruppe, die sich "Vereinigte Patrioten" nannte und laut Staatsanwaltschaft auch mit der "Reichsbürgerszene" in Verbindung steht, einen rechtsextremen Staatsstreich und die Entführung des deutschen Gesundheitsministers geplant haben soll.