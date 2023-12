Verzweiflung im Gazastreifen: kritische Versorgungslage lässt Einwohner Meerwasser trinken

Von euronews

Laut UNICEF benötigen vor allem die Kinder Trinkwasser, Medikamente, Decken und warme Kleidung.

Die Versorgungslage im Gazastreifen wird jeden Tag schlechter. Hier fehlt es an allem, besonders aber an Trinkwasser. Die örtlichen Behörden unter der Kontrolle der radikalislamischen Hamas gaben zuletzt an, die Vorräte seien fast aufgebraucht. Einige Menschen sind dazu übergegangen, Meerwasser zu trinken.

"Wir haben wegen des Krieges kein Wasser. Wir kommen her und holen es aus dem Meer, auch wenn das gesundheitsschädlich ist. Aber wir brauchen Wasser, woher auch immer es kommt", so Dina Abu Alaraj, die im Gazastreifen lebt.

Die seit dem 7. Oktober andauernde Offensive der israelischen Streifkräfte nach dem Überfall der Hamas hat die medizinische Infrastuktur zerstört, ebenso die meisten Süßwasserquellen. Heftige Regenfälle haben zuletzt zu Überschwemmungen geführt, was die Lage der Menschen noch verschärft hat.

Laut UNICEF brauchen vor allem die Kinder im Gazastreifen dringend Nahrung, Medikamente, Decken und warme Kleidung.