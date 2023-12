Schießerei in Prag: Hat der Schütze auch seinen Vater ermordet?

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala legte am Freitag, 22. Dezember 2023, vor dem Gebäude der Karls-Universität in Prag Blumen für die Opfer der Massenerschießung.

Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Bei der Schießerei in Prag hat es 14 Tote und 25 teils schwer Verletzte gegeben. Die Polizei vermutet, dass der Student vor der Tat auch seinen Vater umgebracht hat. Was ist mit dem Doppelmord an einem Mann und einem Säugling?