Amoklauf in Russland: 14-Jährige begeht Selbstmord

Eine Achtklässlerin hat am Donnerstag in einem russischen Gymnasium auf Mitschüler gesossen. Es gab einen Toten und fünf verletzte Kinder. Anschließend tötete sich das Mädchen selbst.

Ein 14-jähriges Mädchen hat in einer russischen Schule mit dem Jagdgewehr ihres Vaters auf ihre Mitschüler geschossen und anschließend Selbstmord begangen. Das teilte die Polizei mit. Die Schießerei ereignete sich in der Stadt Brjansk im Südwesten Russlands, nahe der ukrainischen Grenze.

Die Achtklässlerin kam mit einer Schrotflinte in die Schule und schoss auf ihre Mitschüler. Dabei wurde ein Kind getötet. Fünf weitere Kinder kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie Gouverneur Alexander Bogomas mitteilte.

Die Motive und Umstände der Tat werden derzeit ermittelt, so die Polizei. Laut Medienberichten sei die Schülerin seit Langem von ihren Klassenkameraden gedemütigt worden.

In russischen Schulen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Amokläufen. 2021 hatte ein 19-Jähriger in einer Schule in Kasan 9 Menschen getötet. Im selben Jahr erschoss ein Jurastudent mehrere Menschen an einer Universität in Perm. 2018 hatte ein 18-Jähriger bei einem Amoklauf in Kertsch auf der Halbinsel Krim 20 Menschen getötet.