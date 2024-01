Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der chinakritische Vizepräsident Lai steht bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan vor einem Sieg. Er liegt nach ersten Zwischenergebnissen deutlich in Führung. Eine Stichwahl gibt es nicht. Peking sieht in Lai einen Seperatisten, mit dem es nicht verhandelt.