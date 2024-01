Ukraine-Hilfe: Varadkar spricht über Plan B zur Umgehung von Veto-Orban

Von Euronews

Der irische Regierungschef Leo Varadkar glaubt, dass die EU-Länder einen Weg finden werden, die Ukraine langfristig bei der Abwehr des russischen Angriffs zu unterstützen.

Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident, hatte im Dezember ein vierjähriges Finanzierungspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für das kriegsgebeutelte Land blockiert. Für das Paket ist die einstimmige Unterstützung der 27 EU-Regierungen nötig.

Orbán macht die Freigabe blockierter EU-Mittel für sein Land zur Bedingung für seine mögliche Zustimmung zu weiteren EU-Hilfen für die Ukraine.

Varadkar sagt, es gibt einen Plan B. "Der Europäische Rat wird am 1. Februar zusammentreten. Ich glaube, dass es uns möglich sein wird, dieses 50-Milliarden-Euro-Paket an Zuschüssen und Darlehen für die Ukraine zu verabschieden", so Varadkar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

"Wenn wir es nicht als Europäische Union tun können, dann denke ich, müssen wir es als Regierungen tun. Hoffentlich wird es nicht dazu kommen. Ich würde es viel lieber sehen, wenn wir es auf der Grundlage der Einstimmigkeit machen. Aber wir müssen einen Plan B und eine Ausweichmöglichkeit haben. Und das wären meiner Meinung nach die Regierungen, die bereit und in der Lage sind, die Ukraine weiterhin zu unterstützen."

Die große Mehrheit der Regierungen in Europa würden die Ukraine dann auf multilateraler Basis unterstützen statt auf EU-Ebene, so Varadkar.

Die Kommission hält immer noch 11,5 Milliarden Euro von Ungarns zugewiesenem Anteil am Kohäsionsfonds und den Großteil des 10,4 Milliarden Euro umfassenden Konjunkturprogramms zurück, was Ministerpräsident Viktor Orban als "finanzielle Erpressung" bezeichnet hat.