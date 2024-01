Im Internet mehrt sich die Empörung darüber, dass die Academy Margot Robbie und Greta Gerwig nicht für die beste Schauspielerin und die beste Regie für Barbie nominiert hat. Immer wieder heißt es, dass die Nichtnominierung sexistisch motiviert sei. Euronews Kultur sagt: genug ist Ken-ug!

Diese Woche wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Der von der Kritik gefeierte Milliarden-Dollar-Film Barbie erhielt insgesamt acht Nominierungen, darunter für den besten Film, den besten Nebendarsteller Ryan Gosling und die beste Nebendarstellerin America Ferrera.

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgten jedoch Greta Gerwig und Margot Robbie, die für die beste Regie bzw. die beste Hauptdarstellerin nicht nominiert wurden.

Die Fans verschwendeten keine Zeit und teilten in den sozialen Medien umgehend ihre Ungläubigkeit und ihren Ärger. Das Ganze wurde durch die Barbie-Stars Gosling und Ferrera mit angeheizt, die sich nicht zurückhielten.

In einer Erklärung sagte Gosling, dass "ohne das Talent, den Mut und die Genialität von Robbie und Gerwig keine Anerkennung für die Arbeit am Film möglich gewesen wäre. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung."

Was Ferrara betrifft, so sagte sie Variety kurz und bündig: "Ich war unglaublich enttäuscht, dass sie nicht nominiert wurden."

Für viele zeigte die Ablehnung von Gerwig und Robbie, dass die Academy den Film überhaupt nicht verstanden hat. Sie betonten die Ironie, Ken statt Barbie zu nominieren, und betonten, dass die Botschaft des Films über die Schwierigkeiten von Frauen, für ihre Beiträge in einer frauenfeindlichen Gesellschaft anerkannt zu werden, auf taube Ohren stieß.

"Greta Gerwig: Hat einen von der Kritik gefeierten, kulturell tiefgründigen, feministischen Film über Barbie und das Patriarchat gedreht, der an den Kinokassen eine Milliarde Dollar einspielte. Die Oscar-Nominierung geht an ... Ken."

"Es ist immer noch so einfach für Hollywood, den künstlerischen Beitrag von Frauen zu übersehen und zu vernachlässigen - SELBST WENN ES DAS THEMA DES GRÖSSTEN FILMS DES JAHRES IST", beklagte die politische Strategin Jennifer Palmieri, die als Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus von Obama tätig war.

Apropos, dann war da noch Hillary Clinton, deren Tweet, in dem sie Robbie und Gerwig lobte, im Internet mit viel Spott bedacht wurde.

Clinton schrieb: "Greta & Margot, auch wenn es schmerzt, an der Kinokasse zu gewinnen, aber nicht die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, lieben euch eure Millionen von Fans. Ihr seid beide so viel mehr als Ken-ug. #HillaryBarbie."

Zum Glück gab es auch ein wenig heitere Unterstützung: Die australische Polizei kündigte auf Facebook an, dass sie "ermitteln" werde, nachdem Robbie (die aus Queensland stammt) bei den Oscars "beraubt" wurde.

Da Gerwig und Robbie bei den meisten Preisverleihungen vor der Oscar-Verleihung, einschließlich der Golden Globes, für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin nominiert waren, gingen viele davon aus, dass ihre Oscar-Nominierungen beschlossene Sache seien.

Wenn sich diese Gewissheit nicht bewahrheitet, kann das sehr ärgerlich sein. Aber sind die Nominierungen deshalb sexistisch, wie viele beklagt haben?

Gosling, aber nicht Robbie in den Schauspielkategorien Jaap Buitendijk/Warner Bros. Entertainment Inc./via AP

Lassen Sie uns eine Sache klarstellen.

Barbie ist ein guter Film.

Er war nicht der beste Film des Jahres 2023 (und auch nicht Gerwigs bester Film - diese Ehre gebührt Little Women), aber wir hier bei Euronews Culture haben ihn genossen und ihn sogar in unsere Jahresendliste der besten Filme des Jahres 2023 aufgenommen. Entgegen aller Erwartungen war der Film nicht die faule Mischung aus "Enchanted" und "The Lego Movie", die er anfangs zu werden drohte, um unter dem Deckmantel des Selbstbewusstseins Spielzeug zu verkaufen, sondern entpuppte sich dann als viel seltsamer, als irgendjemand hätte erwarten können. Hut ab vor Gerwig, die eine Figur genommen hat, die nach wie vor ein schwaches Gefäß für Empowerment ist (und noch weniger eine feministische Ikone), Annahmen unterlaufen hat und es geschafft hat, liebevoll einen unterhaltsamen Blockbuster zu kreieren, der eine problematische Figur benutzt, um etwas über Geschlechterrollen in der heutigen Gesellschaft zu sagen - wenn auch manchmal auf eine klobige, aber stets lustige Art.

Der überschwängliche Erfolg von Barbie, sowohl bei der Kritik als auch an den Kinokassen, war verdient und kann nicht wegdiskutiert werden. Ebenso wenig kann man ihm seinen unbestreitbaren kulturellen Einfluss nehmen, an den man sich erinnern wird - Brüskierung hin oder her.

Dennoch: die beiden Oscar-Niederlagen von Barbie sind nicht sexistisch.

Zur Begründung dieser Aussage, sollten wir mit dem Wort "Brüskierung" beginnen.

Er wurde nicht brüskiert. Der Film erhielt 8 Nominierungen, einschließlich der begehrten Auszeichnung für den besten Film - was bedeutet, dass Robbie als Produzentin eine Nominierung erhalten hat. Er ist der am vierthäufigsten nominierte Film, hinter Oppenheimer (13), Poor Things (11) und Killers of the Flower Moon (10).

Nicht Ken-ug? Wie wäre es damit: Obwohl sie als Regisseurin nicht nominiert wurde, ist Gerwig die erste Frau, die bei drei für den besten Film nominierten Filmen Regie geführt hat(Lady Bird, Little Women, Barbie).

Vielleicht sollte man sich auf diese beeindruckende Leistung konzentrieren.

Jetzt kommt der sexistische Teil.

Es ist sehr einfach, die Academy zu beschimpfen, die in den letzten Jahren viel verdiente Kritik wegen Fragen der Vielfalt einstecken musste, und es gibt empirische Beweise, die zeigen, dass Frauen weiterhin übersehen werden.

Eine Studie des Emerson College aus dem Jahr 2020, verfasst von Kenneth Grout und Owen Eagan, mit dem Titel "Oscar is a Man: Sexism and the Academy Awards" (Sexismus und die Oscar-Verleihung) stellt fest, dass die Gewinner in der Kategorie Bester Film fast doppelt so häufig männliche Hauptdarsteller haben.

Es gibt also viel aufzuholen, und der patriarchalische Status quo ist immer noch sehr präsent. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass die Nominierungen für 2024 (langsame) Fortschritte zeigen.

So wurden dieses Jahr zum ersten Mal drei für den besten Film nominierte Filme von Frauen inszeniert: Anatomy of a Fall (Justine Triet), Past Lives (Celine Song) und Barbie.

Zugegeben, das ist ein kleiner Schritt für NyQuil, aber es ist das erste Mal, dass es so weit ist.

Lily Gladstone (nominiert) und Leonardo DiCaprio (nicht nominiert) in Killers of the Flower Moon Apple TV+, Paramount Pictures

Ein weiteres positives Zeichen ist die Vielfalt der Nominierten im Allgemeinen. So schrieb Lily Gladstone Geschichte mit Killers of the Flower Moon als erste indigene Frau, die als beste Schauspielerin nominiert wurde, und Colman Domingo, der Rustin-Darsteller, ist der erste Afro-Latino, der als bester Schauspieler nominiert wurde - und der erste offen schwule Nominierte in dieser Kategorie seit Ian McKellen für Gods and Monsters vor 25 Jahren.

Ja, die Academy muss verstehen, dass mehr als eine Filmemacherin auf einmal ausgezeichnet werden kann, und es bleibt frustrierend, dass nur eine (Justine Triet) es dieses Jahr geschafft hat. Aber kann man bei den vier anderen Nominierten dagegen argumentieren, dass Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest), Christopher Nolan (Oppenheimer) und Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) ausgewählt wurden? Nein - ihre Regie hat es verdient, und vielleicht haben die Wähler der Academy einfach entschieden, dass Gerwigs Regie im Vergleich dazu verblasst. Das kann man so sehen.

Es gibt auch andere Filmemacherinnen, die nicht berücksichtigt wurden und die es vielleicht mehr verdient hätten als Gerwig, was ihr Handwerk angeht. Zum Beispiel Celine Song (Past Lives unser Top-Film des Jahres 2023); AV Rockwell (A Thousand and One) - keine einzige Nominierung; Sofia Coppola (Priscilla)- keine einzige Nominierung; Nida Manzoor (Polite Society) - keine einzige Nominierung; Raven Jackson (All Dirt Roads Taste of Salt) - keine einzige Nominierung; Emma Seligman (Bottoms) - keine einzige Nominierung!!.

Das soll nicht heißen, dass Gerwig nicht das absolute Plastik aus Barbie herausgedreht hat. Es bedeutet nur, dass sie nicht die einzige Filmemacherin ist, die eine Nominierung für die beste Regie verdient hätte. Und nur weil ihr Film mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,44 Milliarden Dollar der umsatzstärkste Film des Jahres 2023 war, bedeutet das nicht, dass ihr automatisch eine Nominierung zusteht.

Das Gleiche gilt für Robbie, denn es gab im vergangenen Jahr eine Menge großartiger Leistungen. Ihre war eine davon, aber wenn man sich die in die engere Wahl gekommenen Schauspielerinnen ansieht, kann man kaum behaupten, dass sie von Robbie in den Schatten gestellt wurden. Vielleicht haben Emma Stone (Poor Things), Sandra Hüller(Anatomy of a Fall), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro) und Annette Bening (Nyad) allesamt bessere Leistungen gezeigt...

Und um eine direkte Parallele zwischen Regisseurin und Schauspielerin im Jahr 2024 zu ziehen: Celine Song und ihre Hauptdarstellerin Greta Lee sind weder für die beste Regie noch für die beste Schauspielerin nominiert, obwohl Past Lives, wie auch Barbie, für den besten Film nominiert wurde. Wo sind ihre empörten Beiträge auf X mit dem entsprechenden Hashtag?

Greta Lee (nicht nominiert) in Past Lives A24

Dass Barbie nicht für die beste Regie oder die beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, hat nichts mit Sexismus zu tun. Es mag oberflächlich betrachtet so aussehen, aber es ist einfach so, dass der Film es nicht in die Auswahl geschafft hat. So einfach ist das.

"Warte, Ryan Gosling wurde für seine Rolle als Ken nominiert, aber Margot Robbie wurde nicht für Barbie nominiert?! Und Greta wurde für die beste Regie brüskiert?!?! So rechtfertigt man die buchstäbliche Handlung des Films @TheAcademy", schrieb ein X-Nutzer.

Ja, die Parallele ist amüsant, aber das bedeutet nicht, dass die Academy-Wähler es nicht verstanden haben. Sie haben nur anders entschieden. Und obwohl die Enttäuschung verständlich ist, lenkt das Schüren dieser Empörung von den anderen verdienten Nominierten und ihren bedeutenden Leistungen ab.

"Dass Ken nominiert wurde und nicht Barbie, ist wirklich so passend für einen Film über einen Mann, der die Macht des Patriarchats in der realen Welt entdeckt", schrieb ein anderer.

Auch das ist eine amüsante Optik, aber niemand hat sich darüber beschwert, dass der Song "I'm Just Ken", der im Film von Ken (Gosling) gesungen wird, zum meistverbreiteten Clip des Films wurde und den Rest des Soundtracks in den Schatten stellte.

"Greta Gerwig hat einen Film gedreht, der von der Kritik gelobt wurde, kulturell bedeutsam, urkomisch, einzigartig, visuell außergewöhnlich, perfekt besetzt und gespielt ist, die Leute zum Lachen, Weinen und Nachdenken bringt UND eine Milliarde Dollar an den Kinokassen einspielt. Aber keine Nominierung für die beste Regie?!"

Es ist ein lustiger Film, der viele beeinflusst hat. Aber es ist einfach Pech, dass Barbie nicht in einem Vakuum des Veröffentlichungsplans existierte; andere Filme haben auch 2023 geprägt. Außerdem sollten die Einspielergebnisse keine Rolle spielen. Die Preise sollten auf dem Verdienst und nicht auf der Einnahme basieren. Und schon gar nicht auf Botschaften.

Wie Whoopi Goldberg sagte, als sie die Kritik an der Akademie nach den Nominierungen kommentierte: "Nicht jeder gewinnt - man bekommt nicht alles, was man will", und fügte hinzu: "Nicht jeder bekommt einen Preis, und das ist subjektiv. Filme sind subjektiv. Die Filme, die Sie lieben, werden vielleicht von den Leuten, die abstimmen, nicht geliebt.

Kluge Worte.

Die Oscars haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zu einigen sehr verwirrenden und geradezu schrecklichen Entscheidungen fähig sind, aber die Nominierungen für 2024 sind im Großen und Ganzen untadelig. Es ist traurig, dass die Kategorien nicht mehr Namen umfassen konnten, aber mit der Beschränkung auf fünf Namen pro Sektion haben sie sich dieses Jahr ziemlich gut geschlagen.

Trotzdem hoffen wir, dass Barbie nicht mit leeren Händen nach Hause geht, wenn die Oscar-Nacht ansteht. Das wird sie nicht. Wir wetten, dass der Film den besten Song, das beste Produktionsdesign, das beste Kostüm und möglicherweise das beste adaptierte Drehbuch gewinnt.

Die 96. Oscar-Verleihung findet am 10. März statt und wird von Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel moderiert. Und ja, Barbies Barbenheimer-Portmanteau-Kumpel Oppenheimer wird zweifelsohne den Preis abräumen. Wir drücken trotzdem die Daumen für Poor Things.