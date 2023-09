Taliban in Kasan: Was Russland mit den afghanischen Machthabern bespricht

Von euronews

Russland führt Verhandlungen mit Vertretern den Taliban - es geht um die Bekämpfung von Terrorismus und Rauschgifthandel. Auch Abordnungen aus China, dem Iran, Pakistan und Usbekistan nehmen an den Gesprächen in Kasan teil.

WERBUNG

Russland führt Verhandlungen mit Vertretern der Taliban - es geht um die Bekämpfung von Terrorismus und Rauschgifthandel. Auch Abordnungen aus China, dem Iran, Pakistan und Usbekistan nehmen an den Gesprächen in Kasan teil.

Was tun gegen den grenzüberschreitenden Terrorismus?

Anatol Lieven, Eurasien-Direktor am Quincy Institute for Responsible Statecraft, meint: „Russland ist pragmatisch und erkennt die Wahrheit an - wie auch andere Regierungen in der Region, die die Taliban in der Vergangenheit keineswegs gemocht haben."

David Loyn vom King's College London sagt: „Für Russland besteht die wichtigste außenpolitische Herausforderung in der Region darin, den grenzüberschreitenden Terrorismus aufzuhalten. Und alles deutet darauf hin, dass die Taliban die aufständischen Gruppen nicht aufgehalten haben, die möglicherweise den Fluss überqueren und nach Zentralasien vordringen wollen."

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben sie versucht, den Drogenhandel einzuschränken, hatten dabei aber nur mäßigen Erfolg. Russland ist und bleibt ein wichtiger Absatzmarkt für die Rauschmittel.

„Was sie mit den Taliban zu tun versuchen, hat einen breiteren geopolitischen Sinn"

„Russland hat heute nicht das Geld, auch wenn es das gerne möchte. Und ich denke, es würde gerne einfach die Taliban bezahlen, um den Heroinhandel zu unterbinden und den Taliban bei der Niederschlagung des IS-Aufstands in Afghanistan zu helfen. Aber natürlich ist Russland finanziell einfach nicht in der Lage, das zu tun", so Lieven.

Und Loyn erläutert: „Was sie mit den Taliban zu tun versuchen, hat einen breiteren geopolitischen Sinn. Es geht darum, Einfluss an Orten zu gewinnen, wo Amerika jetzt als sehr schwach angesehen wird. Der Rückzug der Biden-Regierung war ein bedeutender Rückschlag für die amerikanische Politik in der Region. Und Russland versucht, das Vakuum zu füllen."

Allerdings bestehen Zweifel, dass enge Verbindungen aufgebaut werden können. Loyn: „Das eigentliche Denken bei den Taliban findet in Kandahar im Süden statt - unter Hibatullah Akhundzada, dem Obersten Führer der Taliban. Und er ist bei diesen Gesprächen nicht anwesend - und auch nicht die ideologisch unerbittlichen Männer um ihn herum, die darauf bestehen, dass die Mädchenschulen geschlossen bleiben und dass fast alle Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen geschlossen bleiben."