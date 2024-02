Kremlkritiker Nawalny in Haft gestorben

Von Euronews

Alexej Nawalny ist in einer russischen Strafkolonie gestorben.

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist tot. Dies teilte die Gefängnisverwaltung mit. Nawalny wurde 47 Jahre alt.

In der Erklärung der Gefängnisverwaltung heißt es, Nawalny habe das Bewusstsein verloren Reanimierungsversuche seien gescheitert..

„Am 16. Februar 2024 fühlte sich der Sträfling A. A. Nawalny in der Justizvollzugskolonie Nr. 3 nach einem Spaziergang unwohl und verlor fast sofort das Bewusstsein. Das medizinische Personal der Einrichtung traf sofort ein und ein medizinisches Notfallteam wurde gerufen. Alle notwendigen Reanimationsmaßnahmen wurden durchgeführt, führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Notärzte bestätigten den Tod des Verurteilten", heißt es in der Erklärung des Gefängnisdienstes der Region Jamal-Nenzen.

Wie die russischen Nachrichtenagentur TASS meldet, ist Präsident Wladimir Putin über den Tod seines Kritikers informiert worden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wird mit den Worten zitiert, dass die Gefängnisverwaltung alle notwendigen Überprüfungen bezüglich seines Todes durchführe.

Nawalny verbüßte wegen Extremismus eine 19-jährige Haftstrafe. Er wurde im Dezember aus einem Gefängnis in der Region Wladimir in Zentralrussland in ein Straflager des „Sonderregimes“ verlegt. Die ist die höchste Sicherheitsstufe russischer Gefängnisse.

Nawalnys Anhänger sahen in der Verlegung in das Lager nahe der Stadt Kharp in der Jamal-Nenzen-Region etwa 1.900 Kilometer nordöstlich von Moskau einen weiteren Versuch, Nawalny zum Schweigen zu zwingen.

Die abgelegene Region ist für ihre langen und strengen Winter berüchtigt. Kharp liegt etwa 100 Kilometer von Workuta entfernt, dessen Kohlengruben Teil des berüchtigen sowjetischen Gulag-Gefangenenlagersystems waren.

Nawalny saß seit Januar 2021 hinter Gittern, als er nach Moskau zurückkehrte, nachdem er sich in Deutschland von einer Nervengiftvergiftung erholt hatte, für die er den Kreml verantwortlich machte. Vor seiner Verhaftung kämpfte er gegen die Korruption im öffentlichen Dienst, organisierte große Proteste gegen den Kreml und kandidierte für ein öffentliches Amt.

Seitdem hatte er drei Haftstrafen erhalten, die er alle als politisch motiviert ablehnte.