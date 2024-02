Von Euronews, AP & Christoph Debets

Bei israelischen Luftangriffen sind in der Nacht in Rafah 13 Menschen getötet worden. Schätzungsweise 1,4 Millionen Palästinenser, mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, sind in der südlichsten Stadt des Gazastreifens zusammengepfercht.

Bei zwei israelischen Luftangriffen auf Rafah wurden in der Nacht mindestens 13 Menschen getötet, darunter neun Mitglieder derselben Familie, wie Krankenhausmitarbeiter und Angehörige mitteilten.

Die Zahl der während des Krieges im Gazastreifen getöteten Palästinenser hat nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza die Zahl von 28.000 Menschen überschritten. Ein Viertel der Bewohner des Gazastreifens hungert. Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der den Krieg auslöste, wurden etwa 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet und rund 250 verschleppt.

Die nächtlichen Angriffe erfolgten, nachdem US-Präsident Joe Biden den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erneut vor einer Militäroperation in der südlichsten Stadt des Gazastreifens gewarnt hatte, ohne einen "glaubwürdigen und durchführbaren Plan" zum Schutz der rund 1,4 Millionen Palästinenser, die dort Schutz suchen, zu haben.

Der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant erklärte jedoch, das Land plane seine angekündigte Bodeninvasion in Rafah "gründlich", und Netanjahu versicherte am Freitag, "internationale Diktate" für eine langfristige Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern abzulehnen.

Palästinenser fliehen aus Rafah

Israel hat Rafah als letzte verbliebene Hamas-Hochburg im Gazastreifen ausgemacht und angekündigt, seine Offensive dort bis zur Zerschlagung der Hamas fortzusetzen. Schätzungsweise 1,4 Millionen Palästinenser, d. h. mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, drängen sich in der Stadt, die meisten von ihnen sind Vertriebene, die vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens geflohen sind.

Israel kündigte an, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, bevor es angreift, obwohl internationale Hilfsorganisationen erklärt haben, dass es aufgrund der enormen Zerstörungen, die die Offensive hinterlassen hat, keine anderen Zufluchtsmöglichkeiten mehr gibt.

Berichten zufolge verlassen die Palästinenser das Gebiet aufgrund der zunehmenden israelischen Angriffe bereits und bewegen sich in Richtung Deir al-Balah in der Mitte des Gazastreifens.

UN-Sprecher Stephane Dujarric berichtete Reportern am Freitag über die gemeldeten Bewegungen in Richtung Deir al-Balah, das etwa 16 Kilometer nördlich von Rafah liegt. Er beschrieb auch den Mangel an Nahrungsmitteln in Rafah und anderswo - insbesondere im nördlichen Gazastreifen, dem ersten Ziel der Offensive, wo große Gebiete vollständig zerstört wurden.

"In Rafah haben sich die humanitären Bedingungen zunehmend verschärft, und es gibt immer wieder Berichte über Menschen, die Hilfsgütertransporte aufhalten, um sich Lebensmittel zu holen", sagte er. "Anfällige Bevölkerungsgruppen wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen sind besonders gefährdet, an Unterernährung zu leiden."

Im gesamten Gazastreifen wird die Lieferung von Hilfsgütern laut Dujarric durch häufige Grenzschließungen, langjährige Einfuhrbeschränkungen, Schäden an kritischer Infrastruktur und die Sicherheitslage behindert.

Oberstes UN-Gericht lehnt Antrag auf Maßnahmen gegen Rafah-Offensive ab

Unterdessen lehnte der Internationale Gerichtshof am Freitag einen "dringenden Antrag" Südafrikas ab, Sofortmaßnahmen zum Schutz von Rafah zu verhängen. Er betonte jedoch, dass Israel frühere Anweisungen respektieren muss, die das Gericht Ende letzten Monats in dem bahnbrechenden Völkermordfall erlassen hatte.

Das oberste UN-Gericht erklärte, dass die "gefährliche Situation" in Rafah "die sofortige und effektive Umsetzung der vorläufigen Maßnahmen" erfordere, die es am 26. Januar angeordnet hatte.

Es betonte, dass keine neue Anordnung notwendig sei, da die bestehenden Maßnahmen "im gesamten Gazastreifen, einschließlich Rafah, anwendbar sind".

Da Gericht fügte hinzu, dass Israel "weiterhin verpflichtet ist, seinen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention" und dem Urteil vom 26. Januar nachzukommen, in dem Israel aufgefordert wird, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Tod, Zerstörung und jeglichen Völkermord in Gaza zu verhindern.

Unter Berufung auf UN-Generalsekretär Antonio Guterres stellte das Gericht fest, dass "die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen und insbesondere in Rafah das, was bereits ein humanitärer Albtraum mit ungeahnten regionalen Folgen ist, exponentiell vergrößern würden".

Israel hatte das Gericht zu Beginn der Woche aufgefordert, Südafrikas "höchst eigenartigen und unangemessenen" Antrag abzulehnen, und äußerte sich am Freitag nicht unmittelbar zu dem Urteil, da es auf den jüdischen Sabbat fiel, an dem die Regierungsbüros geschlossen sind.

Israel bestreitet nachdrücklich, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, und sagt, es tue alles, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Man nehme nur militante Hamas-Kämpfer ins Visier. Die Taktik der Hamas, sich in zivilen Gebieten zu verschanzen, mache es schwierig, Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.

Die im vergangenen Monat angeordneten vorläufigen Maßnahmen wurden in einem frühen Stadium eines von Südafrika angestrengten Verfahrens getroffen, in dem Israel beschuldigt wird, gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen.

Das Gericht hatte außerdem die Hamas aufgefordert, die Geiseln freizulassen, die sich noch in ihrer Gefangenschaft befänden. Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israel dazu zu bewegen, die Anordnungen des Gerichts zu befolgen.

Die juristische Kampagne Südafrikas hat ihre Wurzeln in zentralen Fragen der südafrikanischen Identität: Der regierende Afrikanische Nationalkongress vergleicht Israels Politik im Gazastreifen und im Westjordanland seit langem mit der Geschichte Südafrikas unter dem Apartheidregime der weißen Minderheit, das die meisten Schwarzen auf "Homelands" beschränkte. Nach jahrelangem internationalen Druck und Boykott endete die Apartheid 1994.