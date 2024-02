Die 10-jährige Kateryna ist ein ukrainisches Flüchtlingskind. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrer Mutter nach Deutschland geflohen. Ihre Eindrücke verarbeitete sie in einer Geschichte, die sie als "Mutmachbuch" bezeichnet.

Die 10-jährige Kateryna ist vor zwei Jahren mit ihrer Mutter Svitlana von Kiew nach Köln gezogen. Kurz vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine veröffentlichte sie ein Kinderbuch.

Die Geschichte handelt von einem Murmeltier namens Anton, das in den Alpen lebt und seinen natürlichen Lebensraum durch Tourismus und Straßen bedroht sieht. Als er andere Tiere um Hilfe bittet, erhält Murmeltier Anton nur negative Antworten. Also nimmt der Kleine sein Leben selbst in die Hand.

"In dem Buch geht es darum, dass man sich nur selbst helfen kann. Es ist also eine Art Mutmachbuch", erzählt Kateryna.

Das Buch ermutigt zum Neuanfang. Und so versucht Katerynas Mutter gerade, in Köln als Immobilienmaklerin Fuß zu fassen. Trotzdem hofft sie, eines Tages mit Kateryna wieder in die Ukraine zurückzukehren. "Der größte Teil meines Lebens ist dort, meine Freunde, meine ganze Familie", sagt Svitlana.

Die Geschichte wurde von Olesia Poleva illustriert. Auch sie ist mit ihrer Tochter und Enkelin aus der Ukraine nach Köln geflohen. Entstanden ist das Buch auf Initiative von Pfarrer Wolfgang Fey, dessen Gemeinde Kateryna und ihrer Mutter ein Zuhause bietet.

Bisher gibt es das Kinderbuch mit dem Titel "Anton gräbt" nur im Pfarrbüro St. Pankratius in Junkersdorf bei Köln.