Sinkende Geburtenraten und höhere Überlebenschancen für ältere Menschen haben die italienische Bevölkerung so stark altern lassen, dass sich Ökonomen Sorgen um die Zukunft des Landes machen.

Italiens Überalterungsproblem beginnt, das weltberühmte "Dolce Vita" des Landes in Frage zu stellen.

Die wachsende Zahl der Rentner:innen wird nicht annähernd durch die Zahl der Neugeborenen aufgewogen.

Und die Bemühungen der rechtsgerichteten Regierung von Giorgia Meloni, die Geburtenrate anzukurbeln, konnten den demografischen Niedergang Italiens bisher nicht aufhalten.

Nach den jüngsten Daten von Eurostat ist Italien das älteste Land in der Europäischen Union, wobei die Hälfte der Bevölkerung derzeit ein Durchschnittsalter von über 48 Jahren aufweist.

Zusammen mit Portugal hat Italien den höchsten Prozentsatz an Einwohnern, die älter als 65 Jahre sind, nämlich 24 Prozent - also etwa jeder Vierte.

Dieser Anstieg spiegelt einen europaweiten Trend wider, da das Durchschnittsalter in der EU insgesamt gestiegen ist (44,5 Jahre). Die Zahl der älteren Menschen macht inzwischen mehr als ein Fünftel der Bevölkerung der EU aus.

"Was jedoch noch bedeutender ist, ist der Alterungstrend innerhalb der älteren Bevölkerung Italiens selbst", erklärte Cecilia Tomassini, Professorin für Demografie und Sozialstatistik an der Universität Molise, gegenüber Euronews.

"Der Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung ist auf 7,7 Prozent gestiegen, ein bemerkenswerter Anstieg von nur 3,3 Prozent im Jahr 1991", fügte sie hinzu.

Menschen warten auf die Evakuierung aus Giampilieri bei Messina, Süditalien, Samstag, 3. Oktober 2009. Carmelo Imbesi/AP2009

"Während die Gesamtbevölkerung seit 1991 um 3,4 Prozent zugenommen hat, hat sich der Anteil der 80-Jährigen und Älteren im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt.

Aber die italienischen "nonni" - beliebte Figuren im Land und im Ausland - sind nicht das Problem, sagte Giovanni Lamura vom Nationalen Institut für Gesundheit und Wissenschaft über das Altern in Italien gegenüber Euronews.

"Die Menschen länger leben zu lassen, sollte ein Ziel auf der politischen Agenda jeder Regierung eines Landes sein", sagt er. "Das Problem ist, dass die Fruchtbarkeitsrate in Italien niedrig ist, wir haben immer weniger Kinder.

Wie ist Italien so alt geworden?

Der Grund für die Überalterung der italienischen Bevölkerung ist einfach: Die Zahl der Sterbefälle übersteigt bei weitem die Zahl der Geburten.

In den letzten 40 Jahren lag die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Familie in Italien unter 1,5, erklärte Alessandro Rosina, Professor für Demografie und Sozialstatistik an der Università Cattolica di Milano, gegenüber Euronews. "Die jüngsten Daten liegen unter 1,24 pro Frau", sagt er.

Eine Rate von 2 Geburten pro Frau ist notwendig, um eine Bevölkerung stabil zu halten.

Dieser Rückgang der Geburtenrate begann laut Tomassini in den 1980er Jahren, wenn auch mit gelegentlichen Schwankungen.

Die italienische Flagge weht während eines bilateralen Treffens zwischen Italien und Russland in Triest, Italien, Dienstag, 26. November 2013. Luca Bruno/AP

"Die Migrationsströme haben diesen Alterungsprozess nur geringfügig verlangsamt", sagte sie. "Andernfalls wären die Auswirkungen wesentlich ausgeprägter gewesen."

Es gab zwar eine Zeit, in der dieser negative Saldo durch eine höhere Rate positiver Wanderungsbewegungen ausgeglichen wurde, aber "das ist nicht mehr der Fall", so Tomassini. "Infolgedessen wird der Bevölkerungsrückgang in Italien immer ausgeprägter."

Die Tatsache, dass ältere Menschen in Italien länger leben, sei eigentlich eine positive Nachricht, sagt Lamura.

"Die Menschen konnten länger leben dank einer vorteilhaften Politik, großzügiger Renten und eines kostenlosen Gesundheitssystems, das auch denjenigen, die es sich nicht leisten konnten, eine Versorgung ermöglichte."

"Die Menschen in Italien planen und träumen genauso wie andere Europäer davon, Kinder und eine Familie zu haben. Was fehlt, ist eine angemessene Politik, um die Verwirklichung dieser Pläne und Träume zu unterstützen. Giovanni Lamura Nationales Institut für Gesundheit und Wissenschaft des Alterns

Aber es gibt auch eine Kehrseite.

Lamura behauptet, das Land habe nicht so viel in die jüngeren Generationen investiert wie in frühere Generationen.

"Italien sollte mehr tun, um junge Familien finanziell zu unterstützen, aber es hat eine massive BIP-Verschuldung [140,6 Prozent des gesamten BIP, Stand September 2023], die unter internationaler Beobachtung steht, so dass es sich nicht leisten kann, mit einer großzügigen neuen familienfreundlichen Politik noch mehr Schulden zu machen", sagte er.

"Die Menschen in Italien planen und träumen genauso wie andere Europäer davon, Kinder und eine Familie zu haben. Was fehlt, ist eine angemessene Politik, um die Verwirklichung dieser Pläne und Träume zu unterstützen", sagte Rosina.

"Italien hat eines der höchsten Durchschnittsalter für Eltern, die ihr erstes Kind [in Europa] bekommen, vor allem weil junge Menschen Schwierigkeiten haben, ins Berufsleben einzusteigen und einen festen Arbeitsplatz zu finden, und auch Schwierigkeiten haben, eine eigene Wohnung zu finden."

Diejenigen, die Kinder bekommen, stehen dann vor der Herausforderung, Familien- und Berufsleben in einem Land unter einen Hut zu bringen, in dem es sowohl an wirtschaftlicher Unterstützung als auch an angemessener Infrastruktur für junge Eltern und ihre Kinder mangelt.

"Wenn Italien in diesem Bereich nicht dem Beispiel der besten Politik in Europa folgt, werden die Entwicklung und die soziale Nachhaltigkeit des Landes in den nächsten Jahrzehnten gefährdet sein. Alessandro Rosina Professor für Demografie und Sozialstatistik an der Università Cattolica di Milano

"In Italien bedeutet die Geburt eines Kindes wahrscheinlich eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen der Eltern und eine Erschwerung ihres Lebens in organisatorischer Hinsicht, mehr als in anderen Ländern", so Rosina.

"Die begrenzte Politik des Landes zur Unterstützung junger Familien sendet die negative Botschaft aus, dass eine Familie keinen Wert für die Gemeinschaft darstellt und keine Unterstützung verdient".

Welche Zukunft für Italien?

Für Tomassini werden die Überalterung der italienischen Bevölkerung und der Rückgang der Geburtenrate auch in Zukunft anhalten.

Es sei denn, es käme zu signifikanten Eingriffen, "wie etwa einer Sterblichkeitskrise oder einem neuen Babyboom", sagt sie. "Kurzfristig könnte die Migration eine wichtige Variable sein, die die Bevölkerungsdynamik beeinflussen könnte, auch wenn sie politisch heikel sein kann."

Melonis Regierung hat die Erhöhung der Geburtenrate zu einer ihrer Prioritäten gemacht, konnte aber bisher keine konkreten Ergebnisse erzielen.

Die Rechtsaußenpartei hat die Mehrwertsteuer auf Windeln und Babymilch halbiert, aber die Kinderbetreuung bleibt teuer und für viele kaum erschwinglich.

Die größte Befürchtung für das Land ist, dass das ohnehin schon schwache Wirtschaftswachstum weiter zurückgeht und Italien schließlich nicht mehr in der Lage ist, sein Renten- und Sozialsystem zu finanzieren.

"Wenn die Geburtenrate gleich bleibt, könnte Italien in 25 Jahren nur noch 320 000 Neugeborene haben, mit einer immer unausgeglicheneren demografischen Struktur", so Rosina.

"Das ist keine dystopische Zukunft, sondern einfach das wahrscheinlichste Szenario angesichts der derzeitigen Dynamik. Wenn Italien in diesem Bereich nicht dem Beispiel der besten Politik in Europa folgt, werden die Entwicklung und die soziale Nachhaltigkeit des Landes in den nächsten Jahrzehnten gefährdet sein."