Casablanca Greens: Ein Golfparadies mit kulturellem Touch

Entdecken Sie in Golf Travel Tales mit Immy Barclay die sich entwickelnde Golfszene und das einzigartige Kulturangebot von Casablanca. In dieser Folge nimmt uns Immy mit auf ein Golfabenteuer im Tony Jacklin Golf Casablanca, bevor wir die einzigartige kreative Energie der Stadt aufsaugen.

Tony Jacklin Golf Casablanca ist ein absolutes Meisterwerk mit 18 Löchern, das vom legendären Tony Jacklin inmitten des Bouskoura-Waldes entworfen wurde. Es wird durch atemberaubende Luftaufnahmen präsentiert. Immy führt uns durch die Besonderheiten und Herausforderungen dieses Par-72-Platzes und versucht sich an technischen Schlägen, bevor sie die weiteren Einrichtungen des Platzes erkundet. Dazu gehören ein modernes Clubhaus, das vom Architekten Angel Taborda Britch entworfen wurde, sowie gastronomische Einrichtungen, Wellnessangebote und weitläufige Luxusterrassen.

Als Nächstes begeben wir uns in die Stadt, um eine Einführung in die Straßenkunstszene von Casablanca zu erhalten, bevor wir uns die architektonische Pracht der Hassan-II.-Moschee ansehen – einem lebhaften lokalen Treffpunkt am Wasser. Zum Abschluss gönnen wir uns einen entspannten Drink in Ain Daib, einem wohlhabenden Viertel, das für seine angesagten Bars und Restaurants bekannt ist.

Alles in allem zeichnet dieses dynamische und immersive Erlebnis mit Immy im Herzen Marokkos ein lebendiges Bild einer Stadt, in der Golf, Kultur und Geschichte perfekt miteinander harmonieren.