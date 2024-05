Von Euronews mit AP

Vor dem "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland haben in Moskau Tausende Soldaten bei der Generalprobe mitgemacht.

In Moskau haben an diesem Sonntag etwa 9.000 Soldaten und Soldatinnen für die Militärparade am Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai geprobt. Militärkräfte aus 70 verschiedenen Einheiten nehmen an der Parade in der russischen Hauptstadt teil.

Schon für die Generalprobe war der Rote Platz in Moskau weiträumig abgesperrt.

Soldaten und Soldatinnen proben für den Tag des Sieges am 9. Mai

Am 9. Mai erinnert Russland an die bedingungslose Kapitulation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg vor 79 Jahren.

1945 war das Ende des Zweiten Weltkriegs zuerst am 8. Mai im Hauptquartier der US-Truppen im französischen Reims besiegelt worden. Dann wurde die Zeremonie der deutschen Kapitulation auf sowjetischen Wunsch im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin Adlerhorst am 9. Mai wiederholt.

In Frankreich und Großbritannien wird jedes Jahr am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Putin lässt in der Ukraine erbeutete Kampfpanzer aus Deutschland ausstellen

Präsident Wladimir Putin lässt anlässlich der Kriegsgedenken 2024 auch in der Ukraine erbeutete deutsche Panzer der Typen Marder und Leopard 2 in Moskau ausstellen. Die Ausstellung der Kriegstrophäen trägt den Titel "Geschichte wiederholt sich. Unser Sieg ist unausweilich" und ist schon seit dem 1. Mai geöffnet.

Russische Militärblogger schreiben im Internet, der Kampfpanzer Marder sei in "fast perfektem Zustand". Deutschland hat seit Beginn des Angriffskriegs Russlands im Februar 2022 insgesamt etwa 90 Marder an die Ukraine geliefert.