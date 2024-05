Von Euronews mit AP

Israel hat den Nachrichtensender Al Jazeera verboten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab am Sonntag bekannt, dass seine Regierung einstimmig dafür gestimmt hat, die lokalen Büros des katarischen Senders zu schließen.

Er kündigte die Entscheidung der Regierung auf der Online-Plattform X an, obwohl weitere Einzelheiten nicht genannt wurden.

„Meine Regierung hat einstimmig entschieden: Der Hetzsender Al Jazeera wird in Israel geschlossen“, heißt es in dem Beitrag auf Hebräisch.

Die Auswirkungen auf den Nachrichtensender waren nicht sofort bekannt — zum Beispiel, wann das Verbot in Kraft treten wird und ob die Entscheidung dauerhaft oder vorübergehend war.

Von der Zentrale des Senders in Doha, Katar, gab es keine unmittelbare Stellungnahme. Ein Korrespondent von Al Jazeera sagte jedoch, die Anordnung würde sich auf die Geschäftstätigkeit des Senders in Israel und Ostjerusalem auswirken. Dies würde den Betrieb des Senders in den palästinensischen Gebieten nicht beeinträchtigen, sagte der Korrespondent.

Israel hat ein angespanntes Verhältnis zu Al Jazeera und wirft dem Sender Voreingenommenheit und Hetze gegen das Land vor. Natanjahu hatte den Sender als Sprachrohr der Hamas bezeichnet.

Die Entscheidung, die Nachrichtengruppe zu verbieten, markiert eine weitere Eskalation in dem Konflikt und droht auch, die politischen Spannungen mit Katar zu verschärfen, das eine Schlüsselrolle bei den Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der Hamas spielt.

Al Jazeera war einer der wenigen Sender, die während des Krieges im Gazastreifen blieben, und sendete Szenen von Luftangriffen und überfüllten Krankenhäusern. Al Jazeera wirft Israel Massaker vor, während Israel Al Jazeera beschuldigt, mit der Hamas zusammengearbeitet zu haben.