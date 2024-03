Mehrere Tote nach erneuten Angriffen in der Ukraine

Von euronews

Zu Luftschlägen kam es in Chuhuiv und in der Region Charkiw. Unter anderem wurden Hochäuser angegriffen.

Mindestens sieben Menschen, darunter ein dreijähriges Mädchen, sind bei einem nächtlichen russischen Angriff auf Chuhuiv verletzt worden. Eine russische Rakete ist in das Stadtzentrum eingeschlagen.

Drei Hochhäuser beschädigt

Der Anschlag beschädigte drei Hochhäuser und zwei Privathäuser, ein Einkaufszentrum, eine Bank und ein Hotel. Liubov Dedkova, Bewohnerin des beschädigten Hauses, berichtet:

"Sie kommen aus Mykhailivka, das früher besetzt war. Hier hat ein verletzter Mann gewohnt, der jetzt im Krankenhaus in Charkiw liegt. Es steht nichts mehr, der Balkon und die Fenster sind weg, alles ist weggeblasen. Alle Türen sind weggesprengt."

Angriffe auch in der Region Charkiw

Drei Menschen wurden durch russische Angriffe in anderen Teilen der Region Charkiw getötet. zwei Personen wurden in der Stadt Kupiansk und eine Person in Wovtschansk getötet.

Aufgrund des verstärkten Beschusses in der Region Charkiw wurde die Zwangsevakuierung von Familien auf 18 Dörfer in der region um Kupiansk ausgeweitet.

Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass Russland 37 Drohnen und drei Raketen auf ihr Gebiet abgefeuert habe. 33 Drohnen wurden abgeschossen.