Etwa zwanzig Prozent der über 400.000 ukrainischen Soldaten sind Frauen. Die meisten von ihnen dienen in untergeordneten Positionen. Diejenigen, die schon jetzt an der Front kämpfen, mussten hart dafür kämpfen.

Frauen müssen beweisen, dass sie auf gleicher Augenhöhe mit den Männern kämpfen können

Die meisten von ihnen dienen in untergeordneten Positionen. Diejenigen, die schon jetzt an der Front kämpfen, mussten hart dafür kämpfen, wie zum Beispiel Oleksandra. Vor dem Krieg arbeitete sie in einer Bäckerei, aber jetzt ist sie Scharfschützin.

"Ich sehe meinen Feind. Ich sehe den Besatzer, der in unser Land gekommen ist, um unseren Staat und unser Volk zu zerstören. Mehr nicht", sagte sie. An der Front kann ihr Ziel über einen Kilometer entfernt sein. Ihr Job erfordert Geschick und eine spezielle Mentalität. Viele zweifeln immer noch an ihrer Fähigkeit, dies zu tun, einfach weil sie eine Frau ist. "Jede Frau in der Armee muss zeigen, dass sie würdig ist, in der gleichen Kampfposition zu sein und auf gleicher Augenhöhe mit einem Mann zu kämpfen", fügte sie hinzu.

"Nicht alle Kommandanten akzeptieren Mädchen in Kampfpositionen"

Auch für Olena war es nicht einfach. Vor dem Krieg war sie Kommunikationstrainerin in Kiew. Jetzt räumt sie Schützengräben mit der Infanterie. Sie erzählte, dass auch sie unterschätzt wurde. "Er fragte mich: "Willst du wirklich in einen Kampfeinsatz? Es ist schwierig. Nicht alle Kommandanten akzeptieren Mädchen in Kampfpositionen." Ich sagte: "Es ist mir egal, was mit den Kommandeuren los ist! Es ist mir egal, wie schwer es ist. Ich weiß ganz sicher, dass ich es kann", erklärte sie.

Olena hat sich die Anerkennung ihrer Mitstreiter im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft und wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj für ihren Mut und ihren Einsatz ausgezeichnet.