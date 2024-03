Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt - Copyright euronews screengrab

Als erste Stadt in Deutschland begeht Frankfurt den Ramadan mit einer feierlichen Straßenbeleuchtung in der Fressgass'. In Frankfurt leben zwischen 100.000 und 150.000 Muslime, das sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Kritiker sprechen von Islamisierung, Muslime begrüßen die Illumination.