Nach dem Angriff auf das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen meldeten die israelischen Streitkräfte mindestens 300 Verhaftungen. Zudem soll gemäß Angaben der israelischen Armee ein hochrangiger Hamas-Kämpfer im Krankenhaus getötet worden sein.

Die israelische Armee gab an, dass sie bei ihrem fortlaufenden Angriff auf das größte Krankenhaus im Gazastreifen Dutzende Hamas-Kämpfer getötet hat. Die Armee sagte am Dienstag, dass auch rund 300 Verdächtige festgenommen wurden. Es konnte nicht unabhängig geprüft werden, ob die getöteten Menschen Teil der Terrormiliz Hamas waren.

Israel startete den Einsatz im Al-Shifa-Krankenhaus bereits Anfang der Woche und gab an, dass sich Hamas im Komplex neu formiert habe und von dort aus Angriffe leite. Die Armee sagte, dass auf ihre Truppen von innen geschossen wurde und dass ein Soldat während des Einsatzes getötet wurde. Sie gab zudem an, dass sie einen hochrangigen Hamas-Militanten getötet haben, der bewaffnet und im Krankenhaus versteckt war. Palästinensische Beamte sagten, er sei ein leitender Kommandant in der von Hamas geführten Polizei, der die Absicherung von Konvois koordinierte.

Wie die meisten Krankenhäuser im Gazastreifen ist auch das Schifa-Krankenhaus größtenteils aufgrund von Strom- und Treibstoffmangel und fehlenden Vorräten außer Betrieb. Das Hamas-geleitete Gesundheitsministerium des Gazastreifens sagte, dass sich während des Angriffs rund 30.000 Palästinenser dort Schutz gesucht haben.

UNRWA-Chef: Israel verweigert ihm Einreise in den Gazastreifen

Der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) sagte am Dienstag, Israel habe ihn ausgesondert, indem es ihm die Einreise in den Gazastreifen verweigert habe. In einem Gespräch mit Journalisten in Jerusalem bestritt der UNRWA-Kommissar Philippe Lazzarini die Behauptung Israels, ihm sei die Einreise aufgrund von Fehlern in seinem Einreiseantrag verweigert worden.

Lazzarini, der schon mehrmals in Gaza war, sagte, er sei das einzige Mitglied seiner Delegation gewesen, dem die israelische Verteidigungsbehörde COGAT am Montag die Einreise verweigert habe. "Ich habe gehört, dass COGAT sagt, dass ich nicht das richtige Formular ausgefüllt habe. Das war die öffentliche Erklärung, aber seien Sie versichert, dass alle Mitglieder meiner Delegation mit Ausnahme des Generalkommissars einreisen durften", sagte er.

Israel hat das UNRWA, die größte Hilfsorganisation im Gazastreifen, wiederholt beschuldigt, der Hamas Rückendeckung zu geben, und behauptet, dass mindestens 12 UNRWA-Mitarbeiter an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren.

Im März verschärfte Israel seine Kritik an dem umkämpften UN-Hilfswerk und behauptete, 450 seiner Mitarbeiter seien Mitglieder militanter Gruppen im Gazastreifen, legte aber keine Beweise dafür vor. Die Agentur verlor nach den israelischen Anschuldigungen Hunderte von Millionen Dollar an Unterstützung. COGAT reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Mindestens 15 Tote in Rafah

Bei nächtlichen Angriffen auf die Stadt Rafah im Gazastreifen sind 15 Menschen getötet worden, darunter drei Kinder, drei Frauen und neun Männer. Die Leichen der Toten – die bei vier verschiedenen Angriffen ums Leben kamen – wurden in das Abu Youssef al-Najjar Krankenhaus gebracht, wie das Krankenhaus und ein Journalist der Nachrichtenagentur Associated Press berichten.

Die Leichen von 93 Menschen, die bei den israelischen Angriffen getötet wurden, sind in den letzten 24 Stunden in die Krankenhäuser des kriegszerstörten Gazastreifens gebracht worden, teilte das Hamas-geleitete Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Außerdem wurden 142 Verwundete in die Krankenhäuser gebracht.

Mit den neuen Todesopfern steigt die Zahl der Toten im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 31.819. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern, gab aber an, dass zwei Drittel der Toten Kinder und Frauen sind.

Weitere 73.934 Menschen wurden nach Angaben des Ministeriums verwundet. Viele weitere Opfer liegen wohl noch unter den Trümmern, und die Rettungskräfte konnten sie angesichts der ständigen Bombardierungen nicht bergen.